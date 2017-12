L´Anguleru triunfa y busca nuevos retos

L'Anguleru ya no es solo un personaje navideño de La Arena. Lo es de toda Asturias, de la parte costera y de la interior. Tiene esa habilidad de poder surcar los ríos y el mar para poder entregar los regalos y los niños lo saben de buena tinta. Pequeños de Mieres, Pravia, Oviedo, Avilés, Gijón, Luarca, Llanes y de otros municipios incluso de fuera de Asturias acudieron el pasado domingo a La Arena porque querían conocer al personaje que desde hace diez años le da un toque más asturiano a la Navidad. La cabalgata reunió a más de 200 críos y un mayor número de adultos. L'Anguleru no se lo esperaba. "Solo me quedaron diez revoltijos de los 250 que había preparado", señaló ayer L'Anguleru, cansado tras haber recorrido la región en una larga noche de Nochebuena por los acuíferos que encontró.

Su llegada a La Arena fue espectacular, de las que no olvidará. Al grito de "Anguleru, anguleru", decenas de niños le esperaban junto al puerto deportivo. Pocos minutos después de las 18.30 horas, el personaje arenesco llegó acompañado de sus "llendadores", los ayudantes de otros partes de Asturias para repartir de los regalos. Este es el caso de Lolina y Xesús de Avilés y El Farolero de Candás. La sirena de la rula sonaba que atronaba y los críos estaban encantados de ver al Papá Noel asturiano. Tanto es el entusiasmo infantil que la asociación cultural "Garabuxada", creadora del personaje, ha querido dar un paso más y presentará la visita de L'Anguleru cada 24 de diciembre a La Arena con el fin de que sea declarada fiesta de interés turístico regional. "Garabuxada" afirma que cumple con todos los requisitos para lograr esa distinción, que exige que, como mínimo, la celebración tenga diez años de vida. "Llevamos diez años con la cabalgata y L'Anguleru ya es conocido en toda Asturias", señalaron desde "Garabuxada".

Dos profesores de Panes (Peñamellera Baja) se trasladaron a La Arena con un buzón lleno de cartas recogidas en el oriente asturiano. Querían entregárselas directamente a L'Anguleru. Venían cargadas de peticiones y de buenas intenciones. Es tal la influencia que el personaje arenesco tiene en la región, que el concurso de dibujo organizado por "Garabuxada" ha contado con más de mil niños participantes. Y todo ello sin haberse cerrado el plazo, que finaliza el próximo 31 de diciembre en el Acuario de Gijón. Tras un paseo por La Arena subido en "La Angulina", la lancha que le transportó desde el mar de los Sargazos, en el Caribe, hasta Soto del Barco, L'Anguleru llegó a la rula para sentarse en su particular trono que presidía la cancha de subastas. Una vez en el edificio pesquero, el personaje navideño fue recibiendo uno a uno a todos los niños y adultos que así lo desearon. Muchos de los pequeños que acudieron a la cabalgata demostraron su fe en L'Anguleru ataviados con un chubasquero amarillo y con faroles y linternas para guiarle.

"Seguiré en La Arena hasta el día de Reyes Magos, pero de paisano, que tengo que pedirles los regalos", destacó el mágico personaje, que después regresará al mar de los Sargazos, donde se crían las angulas que en otoño son capturadas por los pescadores en la ría del Nalón.