El PSOE rechaza alegaciones al presupuesto sobre el tanatorio

Uno de los momentos más tensos del Pleno se produjo cuando el Alcalde añadió, de urgencia, el debate sobre dos alegaciones de los vecinos de Los Balagares al presupuesto, relacionadas con el futuro tanatorio. Los vecinos alegaron una razón de forma, esgrimiendo que no se puede presupuestar en base a un ingreso que no se ha recibido como es el caso de la venta de los terrenos donde se contruirá, algo que desmintió la interventora. La otra alegación fue que el uso del suelo en el plan urbano no permite la construcción de este tipo de instalación, algo que también recibió un informe contrario del arquitecto municipal. La oposición en bloque señaló que no era la forma de debatir un tema "tan importante como el presupuesto" y se acabó por hacer un receso para permitir que los ediles leyeran los informes. "Quince minutos no son sufientes", señalaron a la vuelta. Con todo, el rechazo al escrito de los vecinos salió adelante con los votos del PSOE.