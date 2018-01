El PP plantea retirar arena de Zeluán para evitar inundaciones

El PP plantea retirar arena y otros áridos del monumento natural de Zeluán como solución para evitar las inundaciones, entre otros problemas. "Hay que vaciar de arena esa zona, no puede ser que un espacio protegido como ese cuente con áridos contaminados y no se haga nada. ¡Cómo va a estar algo protegido si está contaminado!", señaló el portavoz de los populares gozoniegos, Ramón Artime, que criticó que Zeluán "es uno de los pocos lugares que cuenta con un espacio protegido dentro de una zona industrial y portuaria".

Artime entiende que las administraciones "están jugando con los vecinos y mareándolos" al no ofrecer soluciones ante un problema "aparentemente sencillo". "No hacen falta ni muros ni compuertas, solo retirar esos áridos como ya lo plantee cuando era Alcalde, pero es que al estar protegida toda esa zona no se puede tocar nada y luego está lleno todo de basura que arrastra la ría", señaló el portavoz del PP gozoniego, que confía en que haya una pronta solución a la demanda vecinal. "La solución es simple: dejar el arenal como estaba hace años, sin tanta arena acumulada", concluyó.