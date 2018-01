Se entrega el hombre acusado de clavar una navaja a su mujer en Avilés

El hombre acusado de clavar una navaja de mariposa en la ingle de su pareja ante sus hijos el pasado jueves y que estaba en busca y captura se entregó esta mañana en las dependencias de la comisaría de la Policía Nacional. Acudió acompañado de un representante del despacho de abogados ovetense Hernando y asociados. En las dependencias policiales tomaron declaración al hombre, J. J. G. que, a continuación, fue trasladado al Juzgado de Avilés, donde ahora está declarando ante el juez. El magistrado debe decidir ahora si le deja libre con o sin cargos o si le manda a la prisión de Villabona.

El abogado de J. J. G. afirmó esta mañana que la razón de que el hombre no se hubiera entregado antes fue que "no era consciente de la gravedad del hecho". Según el ahora acusado, "no ocurrió nada".

La mujer agredida, por su parte, se reitera en su negativa a declarar contra su marido y presentar denuncia.

La agresión se produjo de madrugada en un piso del barrio de El Arbolón y fueron los menores quienes dieron la voz de alarma a sus abuelos maternos de lo sucedido. Salieron de casa de madrugada y acudieron al domicilio de su abuela, que fue quien puso los hechos en conocimiento de la Policía Nacional, según ha podido saber este periódico.

Al presunto agresor le constan al menos dos detenciones previas por malos tratos, pero su compañera nunca los ha denunciado, según las mismas fuentes. El juez de guardia impuso una orden de alejamiento al fugado, J. J. G., por la que le impide acercarse a 500 metros a la mujer y a sus cinco hijos (los tres que tiene en común con el presunto agresor y dos de relaciones previas).

Los hechos que se investigan se produjeron en la madrugada del día 11 (la del miércoles al jueves) en un piso de la calle Llano Ponte en el que reside la pareja con los cinco menores (cuatro niñas y un varón). Ella tiene 39 años, él 43, y mantienen una relación sentimental desde hace trece años. Según fuentes próximas a la investigación, J. J. G. clavó esa madrugada una navaja de mariposa en la ingle a su mujer, lanzó el arma encima de un armario y huyó del domicilio. Los menores, que según las fuentes consultadas presenciaron los hechos, cogieron la navaja y salieron corriendo a casa de sus abuelos maternos en busca de ayuda, siempre según las mismas fuentes.

La madre de la víctima acudió a la Comisaría de la Policía Nacional ante la negativa a denunciar de su hija, que ni siquiera quería ir al San Agustín a curarse. Finalmente fue atendida en el centro hospitalario. Presentaba una herida de un centímetro en la ingle derecha y los facultativos emitieron el correspondiente parte, que forma parte de las actuaciones que están ya en manos del juez encargado de los casos de violencia de género, Julio Martínez Zahonero.