De Rueda expone ante el PP asturiano la "deslealtad" de tres concejales

El presidente de la junta gestora del PP de Avilés se presentó ayer a primera hora de la mañana ante la comisión de derechos y garantías de partido regional para poner en su conocimiento lo que considera una "deslealtad" por parte de los concejales avilesinos Alfonso Araujo, Constantino Álvarez y Francisco Zarracina. Quiere que "se tomen medidas" contra los tres ediles que criticaron al portavoz municipal, Carlos Rodríguez de la Torre, por renunciar a seguir negociando con el PSOE el presupuesto municipal de este año, y que afirmaron, entre otras cosas, que el partido desde que se impuso una gestora lleva un "rumbo errático" y ha pasado a ser "irrelevante" en el Ayuntamiento de Avilés. Aseguraron también que en ningún momento se les trasladó cómo se iba a afrontar esas reuniones con el PSOE ni que se iba a levantar de la mesa y pidieron al portavoz que rectificara y recondujera la situación, avalando un proyecto económico que tiene "ADN popular".

Ayer, los ediles críticos rechazaron hacer declaraciones ni contestar al presidente de la gestora, que los acusó de ser "nostálgico" de tiempos pasados y de querer "hacer daño al partido". Araujo, Álvarez y Zarracina se enfrentan a la apertura de un expediente disciplinario e incluso la expulsión. Todo dependerá de lo que determine el comité de garantías durante la investigación que, con toda probabilidad, abrirá. Durante ella, los implicados tendrán que explicar su versión de los hechos.

No es la primera vez que la negociación del presupuesto municipal enturbia las relaciones en el seno del grupo municipal del PP. A finales de 2016, durante el debate de las cuentas de 2017, fueron Carlos Rodríguez de la Torre, Ana Bretón y Reyes Fernández Hurlé los que rompieron la disciplina de voto acordada por la junta local del PP -entonces presidida por Carmen Rodríguez Maniega- para votar en contra del presupuesto. El partido en Avilés había decidido, por contra, abstenerse para permitir que siguiera adelante su tramitación. En este caso, Rodríguez de la Torre y las dos concejalas siguieron las directrices que marcó el PP de Asturias. En ese pleno, sólo estuvo uno de los que propugnaban la abstención: Alfonso Araujo, que se salió del salón en el momento de la decisión para no votar diferente que sus compañeros y " no contribuir al circo". Los otros dos ediles no acudieron por motivos personales.

El próximo 30 de enero la Corporación debatirá en el Pleno el presupuesto para 2018 y entonces será el momento de ver si los tres concejales críticos votan lo mismo que el resto de sus compañeros -en contra de las cuentas del PSOE- u optan por no asistir a la sesión para no romper la disciplina acordada en la junta gestora del PP avilesino y así no dar una excusa más a sus compañeros para abrirles un expediente disciplinario.