Los corveranos de la "marcha de hierro": "La llegada fue inolvidable"

En una época en la que Ensidesa daba trabajo a la mayoría de la población del concejo, los corveranos no podían quedar impasibles ante una movilización como la que se produjo en octubre de 1992, la "marcha de hierro", que defendía la continuidad del sector siderúrgico tras años de reestructuración. "Si hoy sigue existiendo la fábrica creo que es en gran parte por aquella marcha", sentencia Juan Manuel González, ahora presidente de la asociación de vecinos de Las Vegas, y por aquel entonces uno de los 250 trabajadores que caminaron a Madrid desde Asturias para luchar por su empleo y el de sus compañeros.

Ayer se pudo ver en una de las fotografías que forman parte de la muestra "La marcha de hierro. Octubre, 1992", que se inauguró en el centro sociocultural de Las Vegas, y que muestra imágenes tomadas por Vicente Juidia y Ángel Fernández, dos de los trabajadores que participaron en la marcha. Al acto tampoco quiso faltar otro corverano, Roberto Suárez. "Yo estuve solo en la última etapa. No fui trabajador de Ensidesa, pero no podía dejarlos tirados, tenía que estar con ellos en ese momento y la llegada a Madrid fue inolvidable, muy emocionante", destaca, de nuevo con un nudo en la garganta. El corverano recalca el apoyo recibido en la capital: "Ver la Castellana llena, no solo con los trabajadores, sino con madrileños apoyando desde las aceras, en las ventanas... fue increíble". Aquel día, 200 autobuses llevaron a compañeros a las puertas de la capital para realizar esos últimos kilómetros. "Se tuvieron que pedir autobuses de fuera de Asturias", recuerda Vicente Juidia.

Juan Manuel González, al entrar en Madrid, llevaba ya dos semanas de camino en sus piernas. "Fue muy duro, lo más duro que viví en mi vida, pero también de lo que más orgulloso me siento. Lloré mucho, en gran parte por la emoción de ver todo el apoyo que teníamos, pero creo que conseguimos algo con ese esfuerzo", sostiene.

La muestra, con entrada gratuita, se puede visitar hasta el 31 de enero, de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.