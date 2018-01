La escritora Concepción Elduque: "La poesía es mi mejor terapia emocional"

La melillense María Concepción Elduque descubrió su vocación por la literatura siendo una niña, pero tardó más de medio siglo en conseguir, por fin, que parte de su aluvión de retales poéticos se imprimiese en las páginas de un libro con su nombre en la portada. La docente visitó ayer la ciudad para protagonizar el Club de LA NUEVA ESPAÑA de Avilés en Valdecarzana y presentar "Acordes y silencios", su primer y esperado poemario.

En su intervención, la autora puso de ejemplo media docena de poemas -pese a su afonía Elduque leyó durante media hora parte de su libro a viva voz- para explicar que, al menos desde su punto de vista, la inspiración puede encontrarse en cualquier parte. "Escribo de la rabia contenida, de los paisajes que me conmueven, de conversaciones con amigos, de experiencias que otros me cuentan y asumo como mías... En mi caso la poesía es una herramienta para superar los problemas. Echarlo todo en una hoja en blanco es mi mejor terapia emocional", resumió.

El contenido de "Acordes y silencios", pese a haberse publicado el pasado agosto, se fraguó durante toda una vida. De hecho, con este manuscrito la autora ganó un certamen alicantino de literatura en el año 2004. "Ya me había hecho a la idea de que nunca vería un libro mío publicado, pero un día me dio por compartir uno de mis textos en las redes sociales y mi actual editorial, Avant, me ofreció mandar una selección de mi obra a imprenta", explicó.

Elduque se identifica con la corriente poética del intimismo, aunque desde hace años tiene guardados en un cajón varios textos de carácter reivindicativo. "Hasta ahora he utilizado la escritura como un canal para superar las etapas más difíciles de mi vida, como lo fue la muerte de mi madre. Pero si me lo ofrecen, no descarto publicar un poemario de temática social". En este sentido, la autora manifestó ayer su preocupación por la educación cultural del país. "Creo que la literatura tiene cada vez menos protagonismo en los colegios, que los niños ya no redactan ni leen en clase. No debemos permitir que las Humanidades se mueran con esta generación", aseguró.