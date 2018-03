Nuevo problema con el agua en las viviendas de Los Campos

Los vecinos de Los Campos denunciaron ayer un problema con el agua de sus viviendas. Aunque a simple vista con el agua corriente no se detectaba, en cuanto comenzaba acumularse en sus bañeras y lavabos, el líquido se veía turbio, con un color amarillento, que levantó la alarma entre los usuarios, un día después de que en Solís recuperaran el abastecimiento de agua tras un día y medio sin servicio por una avería.

A lo largo de la tarde, el agua se fue aclarando y por la noche ya parecía en perfectas condiciones, sin impurezas aparentes. Desde primera hora de la mañana de ayer, el Ayuntamiento recibió varias llamadas informando de la incidencia. El alcalde, Iván Fernández, explicó que el problema deriva de un cambio de uno de los tramos de tubería de la red de abastecimiento y que la calidad del agua debería mejorar con el paso de las horas. Se trata de la parte del abastecimiento de la que se encarga la empresa Cadasa, que hizo pasar el agua por una tubería diferente en un tramo de la red. "La tubería por la que ahora pasa el agua no es nueva, por lo que el cambio parece haber hecho que el agua arrastre algún tipo de material, pero con el paso de las horas desaparecerá", señaló Fernández.

Con todo, el Alcalde insistió ya desde por la mañana en que se habían tomado todas las medidas necesarias para comprobar que no había peligro para la salud. Para ello se realizaron varios análisis del agua que desprendieron que no había elementos tóxicos. Además, el Ayuntamiento estuvo pendiente de cómo evolucionaba y evoluciona la incidencia, para tomar cartas en el asunto si la calidad del agua no mejorara.

El Alcalde quiso dejar claro que el problema que se detectó ayer en Los Campos nada tiene que ver con la avería que dejó sin agua a Solís entre el lunes y el martes. "Son dos casos diferentes. En Solís se trató de una avería, en Los Campos fue por el cambio de tubería por parte de Cadasa, del que además el Ayuntamiento no estaba avisado, por lo que no pudimos avisar de los posibles problemas que pudiera generar", sostiene, para añadir que es habitual que ante un cambio de este tipo o un corte de agua por alguna otra razón el agua tenga impurezas durante unos minutos o incluso horas, como así ocurrió ayer.