El portero del cielo estrena herramientas

El San Pedro avilesino estrena llaves para abrir las puertas del cielo. La Cofradía del Santísimo Cristo de Rivero y San Pedro Apóstol ha dotado al guardián de la entrada al paraíso de nuevas herramientas para abrir las cerraduras divinas. "Las hicimos como detalle en conmemoración del 150.º aniversario del traslado de la antigua parroquia de San Nicolás de Bari a su lugar actual", explica Carlos Fernández Mora, hermano mayor de la cofradía de San Pedro.

Las dos llaves, una de oro y otra de plata, las lucirá San Pedro el próximo Martes Santo y serán bendecidas por el párroco de San Nicolás de Bari. Son réplicas de las que abrían los cajones del antiguo retablo dónde se custodiaban las reliquias de San Nicolás en la antigua parroquia, hoy San Antonio de Padua. "Además, nuestra simbología se basa en dos llaves cruzadas y el único que no tenía dos llaves era San Pedro. Así que lo llevamos a la junta general para sacar adelante la idea", apunta Fernández.

Las llaves tienen sendas inscripciones y son de un tamaño considerable. No pasan desapercibidas. "En la de oro se puede leer 'Etiam in aeri', que significa en el cielo, y en la de plata se lee 'In terra', que quiere decir en la tierra", detalla el hermano mayor de la cofradía de San Pedro. Es decir, cada llave, en la simbología religiosa, vendría a abrir el paraíso celestial y el terrenal. "La gente, la verdad, es que está muy ilusionadas por verlas; esperamos que el Martes Santo todo salga bien", desea Fernández.

Para desarrollar el nuevo juego de llaves de San Pedro, las cofradías han tirado de historia. Se han utilizado los dibujos recogidos en la página 45 del libro del inventario del archivo histórico de Avilés, datado en el año 1740. La fabricación fue encargada a la joyería Moncho. "Nosotros somos partidarios de que todo lo que se pueda hacer en Avilés, que quede en casa", asevera Fernández.