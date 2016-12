José Luis Areces: "Las grandes superficies acabaron con el comercio en Grado"

Sin que María la de Sindo se diese cuenta, Emilio "El Chino", ebanista de profesión, le cambió el jamón que colgaba del techo por una réplica exacta que talló en madera. Luego, le pidieron beber vino y poder comer un jamón que habían traído de casa. Sin problema. Cuando llegaron al hueso le pidieron a María más jamón, del que colgaba, "y montó en cólera, les cobró su jamón, que se lo habían comido".

Esta es una de las curiosidades que guarda el último libro de José Luis Areces, "Pepe Linos", "Cien años de comercio, industria, ferias y mercados". Más de 600 páginas, 608 páginas para ser exactos, en gran formato, con textos e imágenes que presentará hoy en la capilla de Los Dolores, a las siete de la tarde.

Han sido diez años de investigación para conformar este título, en el que se detalla el origen y evolución del sector comercial moscón en los últimos cien años, acompañado por un extenso capítulo dedicado a las familias comerciales de la villa y un último apartado para anécdotas y curiosidades. "Una vez prejubilado, y después de publicar el libro sobre La Camocha, sentía que tenía una deuda pendiente con Grado y quería plasmarlo antes de que se pierda, porque los que más pueden aportar información son los mayores y cada vez hay menos", resume Areces.

El autor proviene de la familia comercial de Mercedes "La Pesada" y este libro es una manera de congraciarse con el pasado: "No tuve suficiente valentía para seguir con el comercio familiar, estudié Geología y tuve un trabajo distinto", comenta.

Esa tradición familiar es la que le ha llevado a escribir el libro, con el que quiere también servir de acicate para el sector, muy debilitado en los últimos años. "Las grandes superficies acabaron con el comercio de Grado y, aparte de eso, la población fue decreciendo, teniendo en cuenta que el 70 u 80 por ciento de los clientes eran gentes de los pueblos, que ahora están vacíos", señala. En su opinión, un cine, colaboración entre distintos gremios y planificar actividades de entretenimiento los domingos por las tardes podrían apoyar un nuevo auge para el sector: "Ya conseguimos lo más difícil, que es traer la gente a Grado, pero no se quedan".

El libro contiene una narración detallada del inicio con los orígenes mercaderos de la villa, siendo un cruce de caminos muy importante entre el Real de la Mesa y el Primitivo de Santiago, que auspiciaron el crecimiento comercial de Grado. Pero, quizá, lo más llamativo del título es el amplio capítulo dedicado a las familias comerciales, el antes y el después. También recoge negocios extintos y otros que han comenzado a funcionar en los últimos años. Y todo ilustrado con fotos de ayer y hoy que, a buen seguro, gustarán a los moscones.

La presentación comenzará a las 19 horas con una proyección de estas imágenes y, una hora después, el autor disertará con el público sobre los pormenores del título. "Me siento con la duda de cómo lo puede acoger la gente, que no parezca mal un apodo o alguna curiosidad, y ya pido disculpas por si cometí algún error, ya que dependo de la información que me pasan personas de edad ya muy avanzada", comenta Areces.