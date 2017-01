"Llevamos diez días sin poder aparcar", claman los candasinos

Las obras de asfaltado en varias calles de Candás no sólo incomodan a la asociación de vecinos a cuenta de que, principalmente, aún no se han pintado los pasos de peatones. La crítica ahora va a más y varios conductores denunciaron ayer que se han perdido más de una decena de plazas de aparcamiento en un tramo de la avenida del Ferrocarril por culpa de esas obras. "Llevamos quince días sin poder estacionar y no es que Candás tenga, precisamente, un exceso de aparcamientos", comenta un viandante, después de admirar la cartelera del Teatro Prendes.

Según una señal de tráfico unos metros más adelante, los vehículos no pueden aparcar desde el pasado 3 de enero, es decir, se cumplieron diez días. "El asfaltado de la calle es necesario, sí, y ya está hecho, no entiendo porqué no pintan los pasos de cebra y dejan aparcar, no lo entiendo, y eso que hay veces que te vuelves loco para encontrar un sitio donde dejar el coche", apunta Carlos Menéndez.

Algunos residentes en la zona opinan que la obra no está terminada y de ahí que la empresa aún no haya habilitado las plazas ni los pasos de peatones. "Este tramo parece que está finalizado, pero más allá -señalando la entrada del pueblo desde la acera de enfrente al Prendes- aún no asfaltaron nada, nos tocará esperar. Aunque también hay que reconocer que bien podrían pintar cuatro rayas y dejar aparcar", apuntan.

Con quejas o sin ellas, los conductores que suelen estacionar en la avenida del Ferrocarril tienen que buscar aparcamiento en otras zonas de Candás. "Ahí arriba hay un solar que puedes aparcar muy bien, suele haber sitio y está aquí al lado, así que...", expresa un repartidor mientras deja su furgoneta pegada a la acera con las luces de emergencia encendidas. "La gente puede esperar unos días porque además el reasfaltado era algo que le hacía falta a esta carretera, que no estaba en condiciones, había mucho bache", concluye.