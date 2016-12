Pajares contará en 2017 con un remonte para debutantes tras invertir 180.000 euros

Tras unos meses envuelta en la polémica, la estación invernal de Valgrande-Pajares empieza a despejar su futuro cercano en forma de inversiones. Y es que la aprobación, ayer, de los presupuestos regionales para 2017 ha traído consigo una buena noticia para la estación. El Principado invertirá cerca de 200.000 euros en la construcción de una cinta (remonte) de debutantes, la primera de la estación, que potenciará los servicios para los esquiadores que se estén iniciando en el deporte blanco.

Así lo confirmó ayer el director general de Deporte, José Ramón Tuero, que visitó las instalaciones de Valgrande-Pajares donde, aún sin nieve, los trabajadores realizan labores de mejora y mantenimiento. "Queremos mostrar que aunque no haya nieve, la estación no está ni va a estar parada, y hay cosas que se pueden ir haciendo para presentar su mejor cara posible", aseguró el responsable regional, que agregó que la aprobación de los presupuestos traerá un pequeño "regalo" para Pajares. "Sabemos que no es el telesilla que todo el mundo quiere, pero la próxima temporada contaremos con una cinta de debutantes que será importante para los deportistas en iniciación", indicó José Ramón Tuero. La zona de instalación de este nuevo equipamiento aún no está decidida y la dirección general de Deporte, junto a la de la estación lenense, consultarán también con la escuela de esquí para buscar el lugar idóneo en el que construir este remonte.

"Tanto en Fuentes como en Pajares se sigue trabajando, aunque las estaciones estén cerradas por la falta de nieve", defendió el director de Deporte. "Los trabajadores hacen lo que tienen que hacer, con labores de mantenimiento, pintura y reparaciones, y que aunque tengamos este maravilloso tiempo de sol y no de nieve, pues se aprovecha para, a falta de grandes inversiones, hacer pequeñas grandes cosas".

Tuero estuvo acompañado en su visita por el recientemente nombrado director de la estación, Javier Martínez. El nuevo responsable de Pajares señaló que "se han pintado los edificios, desde la cafetería hasta la guardería, se han arreglado pistas, se está desbrozando con palas para quitar algo de matorral, arreglando paravientos que llevan mucho trabajo porque son muchos kilómetros. En fin, lo que queremos es que ya que tenemos este tiempo, con sol, aprovechar para adecentar al máximo la estación para cuando llegue la nieve".

Las previsiones de nieve no son nada positivas. "Hemos tenido previsiones para la semana que viene, pero cuando nos vamos acercando se van disipando y lo que hay a la vista es más agua que otra cosa", señaló Martínez, que agregó que la humedad existente en la estación impide la puesta en marcha de los cañones artificiales.

Por otra parte, la Plataforma Pro Pajares aplaudió ayer la llegada a la estación de la nueva cinta para debutantes, aunque lamentó que ninguna de las dos enmiendas presentadas a los presupuestos que tenían que ver con inversiones para Pajares se hayan aceptado. Además, reiteraron su petición de un nuevo remonte para el complejo.