Los vecinos de Pajares sufren cortes en el teléfono fijo por mejoras en la red

Los usuarios de la red fija de Telefónica en el pueblo lenense de Pajares llevan varios días sufriendo cortes intermitentes en el servicio debido a las obras de mejora que la compañía está haciendo en la red. Así lo confirmaron ayer fuentes de la compañía, quienes explicaron que el pasado 24 de diciembre recibieron varias llamadas de los usuarios, quienes se quejaban de que el teléfono no funcionaba correctamente. Operarios de la firma se trasladaron hasta la zona y, tras hacer unas comprobaciones, se decidió adelantar la mejora de la red que ya estaba planificada para esta zona. Desde entonces, los operarios están trabajando a turnos y sin descanso para acabar los trabajos, algo que esperan ocurra lo antes posible pero sin precisar cuándo podrá ser.

Entre los afectados se encuentra Marina Fernández, quien señaló que "me di cuenta de que se cortaba la llamada y avisé a la compañía, vinieron a arreglarlo e incluso me cambiaron el teléfono, pero seguía sin funcionar correctamente; después me enteré de que también le pasaba a otros vecinos". Fernández dio cuenta de la importancia de este servicio en Pajares "ya hay muchas personas mayores y no se valen con los móviles".