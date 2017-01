El centro cultural ingresó 280.000 euros por la venta de entradas

La eliminación de una parte de las aportaciones externas y la congelación de otra parte de esas partidas ha motivado que la dependencia del Museo de la Minería de sus ingresos propios -los beneficios que obtiene de la venta de entradas y la actividad de la tienda- haya ido creciendo en los últimos años. Sólo por los ingresos derivados de la venta de entradas, el centro cultural de El Entrego obtuvo en 2016 un total de 280.000 euros, 30.000 más que en el ejercicio anterior.

Los ingresos del pasado año del Mumi fueron de 462.736 euros, de los que 90.000 correspondieron a la aportación del Principado, que se ha mantenido estable en los últimos años, y 25.000 a donaciones de diferentes empresas e instituciones. El resto, 347.736 euros, fueron de ingresos propios, repartidos de la siguiente forma: 280.442 de la venta de entradas, 54.036 de los beneficios de la tienda y 13.258 de la máquina expendedora.

Evolución

En 2015 la cantidad de dinero obtenida había sido menor. Por entradas el Mumi recaudó 250.574 euros, mientras que 53.255 procedieron de la tienda y 11.404 de la máquina expendedora. La aportación del Principado fue la misma, 90.000 euros, pero las donaciones de otras entidades llegaron a los 35.000 euros. Todo ellos para alcanzar unos ingresos globales de 440.234 euros.

El año finalizado recientemente también fue importante para el Mumi en la búsqueda de cauces de colaboración con otros centros culturales similares. En noviembre, el equipamiento de El Entrego fue la sede de un encuentro de museos mineros europeos.

Los centros participantes forman parte de la European Coal-Mining Museums Network (Red Europea de Museos de Minería) constituida en 2012 y formada por el Centre Historique Minier, de Francia; el ZKWK Guido of City of Zabrze, de Polonia, el Centro Italiano della Cultura del Carbone, de Italia, el Deutsches Bergbau-Museum Bochum, de Alemania; Le Bois du Cazier, Bélgica; el National Coal Mining Museum for England, de Reino Unido; y el Mumi.