El ruido del obrador de Panadería Juaky volverá a medirse esta semana

El futuro de Panadería Juaky y de sus 17 empleos siguen dando mucho que hablar. Esta misma semana volverá a realizarse una nueva medición de ruidos en el obrador, sobre el que pesa una orden de cierre que ha sido recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). Esta petición de seguir provisionalmente con la actividad aún está pendiente de resolución.



En cuanto al cierre del almacén (no el obrador, instalaciones distintas), una reciente sentencia estima "en parte" el recurso presentado en este caso por la empresa. Si bien la jueza reconoce que el almacén podía funcionar "sin licencia de actividad previa", por lo que da parte de la razón a Juaky, lo cierto es que al final, sin atender a todas las reclamaciones presentadas por el Ayuntamiento, sigue sin permitir la apertura del almacén, que lleva ya un tiempo parado. La sentencia es recurrible, ya que no es firme, y no impone las costas del recurso al denunciante, la empresa. La cadena de panaderías tiene establecimientos en Sama, La Felguera (tres), Mieres y El Entrego.