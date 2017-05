El consejero de Educación quiere abrir el asturiano "a todas las etapas educativas"

El consejero de Educación, Genaro Alonso, defendió esta mañana en Mieres la necesidad de abrir el estudio de la lengua asturiana "a todas las etapas educativas". El representante del Gobierno regional acudió hasta la villa para participar en el acto escolar enmarcado dentro de la celebración de la XXXVIII Selmana de les Lletres Asturianes, que acogía el colegio Santiago Apóstol.

Durante el acto se entregaron los premios del XXII Certame de Creación Artística/Lliteraria, del XIV Certame de Cartelismu y del VI Certame de Creación Audiovisual, en los que participaron alrededor de un centenar de centros educativos del Principado. Una participación que destacó el consejero señalando que "la respuesta, tanto del profesorado como de los alumnos, es importantísima, porque dan visibilidad a la llíngua y la sacan fuera de las aulas". Alonso destacó que "es importante que los alumnos utilicen la llíngua como medio de comunicación y entra dentro de nuestro objetivo de normalización".

Premiados y autoridades fueron recibidos en el salón de actos del colegio mierense por la directora, Silvia García, que dio paso después a los alumnos como auténticos protagonistas del acto. La alumna Daniela Vega, hizo las veces de presentadora y junto a ella desfilaron otras cinco niñas que representaron a las escritoras asturianas Xosefa Xovellanos, Enriqueta González, María Xosefa Canellada, María Élvira Castañón y Montse Garnacho. También actuaron el Corín de la Escuela de Música de Mieres y Javier de Tejedor.

Las alumnas que representaron a las autoras asturianas.

Escuela de 0 a 3

Mientras se desarrollaba el acto, a las puertas del colegio público se encontraron varios manifestantes de la escuela de 0 a 3 de Mieres, que defendían un mejor sueldo. Al respecto, el consejero señaló que "el sueldo de los técnicos de estos centros depende de cada ayuntamiento, nosotros los subvencionamos en la cantidad determinada en los módulos, pero el pago de las nóminas -que en algún caso han sido recurridas y estimadas por vía judicial- no son ajenos". Alonso destacó que, como trabajadores de los ayuntamientos, "eso ha producido que los sueldos sean dispares, pero nosotros no tenemos vinculación directa con ellos mientras no se cambie el modelo actual de gestión".

Las palabras del consejero tuvieron respuesta desde el gobierno local, quien lamentó que el consejero "escurra el bulto" y donde destacaron que "las escuelas de 0 a 3 años son competencia exclusiva del Principado, que es la administración que tiene competencia en materia educativa". Desde el gobierno local pidieron al consejero, como ya se ha hecho en distintas ocasiones desde hace meses, "que acepte las reivindicaciones de ayuntamientos como el de Mieres, que llevamos meses pidiendo a la consejería que acepte las peticiones de las plantillas de estos centros y que amplíe la financiación permitiendo así equiparar su salario al convenio del Principado y evitando distinciones entre concejos".

El Ayuntamiento de Mieres apuesta por una red de escuelas infantiles "dependiente únicamente del Principado y que ponga fin a esta situación en la que los ayuntamientos son intermediarios entre la administración autonómica competente y estas escuelas infantiles, por las que se debería apostar y que tendrían que tener el mismo status que el resto de centros educativos".