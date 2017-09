Los "clicks" van a los Mártires

Los "clicks" no se perderán mañana la fiesta de los Mártires de Valdecuna. El centro de encuentros y creatividad "El Trabanquín" presentó ayer una maqueta de la popular romería hecha con muñecos de Playmobil. Es una representación de la fiesta, a través de la canción de Víctor Manuel, a la que no le falta detalle: ni la niña que estrena zapatos, novio y un bolso; ni los mozos con los corderos al hombro, ni la gente por el prau que no deja de bailar. Hasta tienen su propio "click" algunos vecinos: como Javier Valdés, puyaor de la fiesta, y el párroco Manuel Roces.

La maqueta reproduce con exactitud el santuario de Valdecuna: "Se ha customizado al máximo, para que sea lo más realista posible", explicó Javier Grela, de Casvali y responsable de "El Trabanquín". A la puerta del santuario están los Mártires, recreados a través de unas tallas de Andrés Valdés. El luthier, ya fallecido, también tiene su figura en la recreación. Hay que agacharse para ver dentro del templo, pero al fondo está Manuel Roces. El párroco, con mucho humor, comentó que no está seguro de que su figura se le parezca: "Me vi sin gafas", rió.

El que sí se ve parecido es Javier Valdés: "Lo hicieron con barriguca, como yo", aseguró. Además, es un playmobil altavoz en mano y subido a dos cajas de sidra, la misma posición con la que Valdés lleva más de dos décadas puyando a la salida de la misa. Tres figuras de playmobil levantan billetes para hacerse con los panes. Suman la cifra más alta que se ha pagado por la roscona hasta el momento: 150 euros.

En el "prau", como no podía ser de otra manera, hay bastante barullo. Entre romeros con los corderos al hombro y chavales con el bocadillo, hay una chica de pelo castaño largo y con un vestido "hippie". ¿Quién es? Ana Belén en versión "click", junto a un joven Víctor Manuel vestido de negro y tocando la guitarra.

La presentación tuvo lugar ayer en el Consistorio. Contó con la presencia de la concejala de Festejos, Diana López. Ahora se expondrá en la Casa de Cultura y, más tarde, en varios establecimientos de Mieres. Por cierto, ni los playmobil se privan de la sidra.