La oposición de Langreo denuncia el "ninguneo" del gobierno local

Los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Langreo denunciaron ayer, todos a una, el "ninguneo" al que afirman ser sometidos por el gobierno local de Izquierda Unida y Somos.

La "gota que colmó el vaso" fue que esta semana se volvió a incumplir el plazo legal, dos días hábiles, de convocatoria de las comisiones municipales. Así lo expresó la portavoz del PSOE, María Fernández, que fue la primera en tomar la palabra para subrayar que se trataba de una situación que se volvía a dar "una vez más", dentro de los dos años de mandato del gobierno de coalición encabezado por Jesús Sánchez (IU).

En esta ocasión, fue la Comisión de Gestión Territorial la que el gobierno no convocó "debidamente en tiempo y forma". Desde los tres grupos que conforman la oposición en Langreo (PSOE, PP y C's), se denunció que se les está impidiendo su derecho a "fiscalizar la acción del gobierno" al no convocarse comisiones municipales e incluso, no celebrar un Pleno ordinario al mes. Aunque no discuten la prerrogativa del gobierno de mayoría absoluta de IU y Somos a utilizar las resoluciones de Alcaldía, sí que demandan que la celebración de las Comisiones es "indispensable" para poder desarrollar su labor.

La concejala de Ciudadanos, Nerea Forcelledo, fue más allá. Aseveró que desde el gobierno se intenta "minar la labor de la oposición" ya que las convocatorias del equipo de gobierno no permiten "tener un tiempo mínimo para preparar los asuntos" que se tratan.

María Antonia García, concejala del PP, insistió en que no es "la primera vez" que se produce una situación que vienen "padeciendo" desde atrás y que ya denunciaron en un Pleno. García calificó de "chocante" que un municipio de la entidad de Langreo esté "dos meses sin asuntos que tratar" en referencia a que la última comisión de Gestión Territorial se celebró a principios del pasado agosto. "La excusa del equipo de gobierno es que no hay asuntos, pero sí los ahí", añadió en la misma línea María Fernández, que afirmó que desde el gobierno "no se trabaja lo suficiente". Forcelledo incidió en que no convocar las comisiones municipales en tiempo y forma "es la manera más fácil" para IU y Somos de "enmascarar la desorganización y la falta de diligencia" de su gestión.

Una situación que, denuncian, sigue este mes al no haber previsto Pleno ordinario.