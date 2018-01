Imponen a un menor un mes de libertad vigilada por intentar robar en un local municipal

Un mes de libertad vigilada y una indemnización al Ayuntamiento de Langreo de 787 euros por los daños ocasionados. Esta es la pena impuesta por el Juzgado de Menores de Oviedo al autor de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa tras forzar la puerta de un local municipal utilizado por la Federación de Asociaciones de Vecinos de madrugada.

Los hechos se produjeron en septiembre de 2016 en un bajo ubicado en la calle Severo Ochoa de Sama. El menor, que estaba acompañado de otra persona no identificada, forzó la puerta con una barra de uña para entrar en su interior. Finalmente no pudo acceder al ser sorprendido por policías. Los representantes del menor se mostraron conformes con las medidas solicitadas tanto por el Ministerio Fiscal como por la acusación particular, con lo que el juez dictó sentencia de conformidad. La Fiscalía pidió un mes de libertad vigilada y la acusación particular (el Ayuntamiento de Langreo) se adhirió solicitando además una indemnización de 787 euros por los daños ocasionados en la puerta del local municipal que utiliza la Federación de Asociaciones de Vecinos del municipio.

El colectivo no pudo entrar durante unos días en su sede dado que la puerta había quedado en tal estado que el cerrajero no podía abrirla, según aseguraron entonces responsables de la Federación de Vecinos. "Está sacada del marco por completo y vamos a tener que cambiarla para acceder al local", indicaron días después de producirse el suceso.

Calculaban entonces que los gastos en el cambio de la puerta de acceso al local rondaría los 800 euros. "En la sede tenemos poco que robar, unos ordenadores viejos y poco más", indicaron los responsables del colectivo vecinal langreano. Meses antes, hubo otro intento de robo en la sede de la Federación de Asociaciones de Vecinos. En aquella ocasión un habitante de la zona en la que se ubica el local municipal, "al percatarse del ruido existente, encendió la luz y acabó espantándolos", señalaron los responsables del colectivo.