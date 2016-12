"No es difícil llevar al Avilés nuestra forma de trabajar"

El mexicano Tonatiuh Cuevas tiene ganas de afrontar el nuevo reto que se le presenta cruzando el charco para gestionar la parte deportiva del proyecto de IQ Finanzas al frente de la gestión del Real Avilés. Cuevas fue durante años mano derecha del laureado entrenador Raúl Arias en los banquillos, habiendo también trabajado juntos como asesores deportivos; tarea que repetirán en Avilés en esta nueva etapa de su carrera que les mantendrá a caballo entre Asturias y su país.

-¿Cuál será su cargo en la gestión del Avilés?

-Estamos reorganizando los puestos. En el club que tenemos en México digamos que soy el presidente, pero lo que es seguro es que Raúl Arias y yo vamos a estar al frente de la parte deportiva, compartiendo el trabajo. Llevamos años trabajando juntos y nos entendemos a la perfección para hacerlo.

-Tienen previsto viajar a Avilés en enero, ¿ya tienen el plan de viaje?

-Tenemos una agenda apretada. Llegaremos el día 11 y tenemos la intención de ver dos partidos del primer equipo, pero también queremos aprovechar para ver algunos de los rivales. Intentaremos ver todo el fútbol posible para entender mejor la categoría y al propio Avilés. Quisimos esperar a que pasaran las fechas navideñas para hacer el viaje, que tengo entendido que allí Reyes se celebra mucho, y así poder meternos de lleno en el trabajo.

-Afirma que tiene ganas de ver al equipo en directo, ¿le gusta lo que ha visto del primer equipo hasta el momento?

-Ya estamos analizando todos los vídeos que hemos conseguido. Hasta ahora que estuvo allá Álvaro López (director financiero IQ Finanzas), no habíamos tenido acceso a mucho material. Estamos evaluando el plantel para ver qué refuerzos pueden encajar. Nos han pedido un central, pero tenemos que ver qué perfil de zaguero se adapta mejor al juego del equipo. En la primera acción que vamos a realizar en la parte deportiva tenemos que acertar de pleno.

-Su grupo ya está trabajando para regularizar los pagos de los jugadores, a los que se les han entregado los sueldos que se les adeudaban de la presente temporada...

-La prioridad ahora es poner al día los pagos del club. No es algo que nos resulte ajeno, aquí en México ocurre demasiado a menudo, no solo en equipos de una categoría similar a la Tercera española, sino en la que se correspondería con la Segunda División. Para que un proyecto tenga resultados es indispensable que la administración sea buena y en eso estamos.

-No es precisamente su campo, pero la seguridad económica acaba siendo muy importante en lo deportivo...

-Siempre. En el club México, por ejemplo, tenemos un sistema especial de pago de nóminas y estamos estudiando si se puede implantar en el Avilés. Se trata de una serie de incentivos individuales que se suman a un sueldo base, en función de aspectos como los minutos jugados, para fomentar el trabajo para hacerse un hueco en el equipo.

-Usted está especializado en la preparación física y el director financiero, Álvaro López, ya ha explicado que su planteamiento y el del Avilés son similares, ¿es cierto que no se avecinan muchos cambios?

-Aquí hemos tenido algunos jugadores españoles y creemos que no es tan difícil implantar la forma de trabajar que tenemos en México. En realidad no es tan diferente del fútbol de Europa, en el que los futbolistas son más profesionales. En México encuentras jugadores que no saben que cuidar la alimentación o descansar bien es importante. Hay mucha costumbre de justificar a un jugador que esté pasado de peso porque sea bueno, nosotros no lo toleramos. En Europa los jóvenes están más preparados, tienen una base educacional para cuidarse. En México yo he visto demasiados jugadores que parando apenas dos semanas cogen 4 o 5 kilos.

-¿Y en el entrenamiento?

-Trabajamos para desarrollar mucho la fuerza, para hacer que los jugadores tengan más resistencia, pero también para algo que no se suele saber, para que tengan menos lesiones.

-Parece que tienen muy claro el perfil de jugador que quieren...

-Tienen que ser profesionales y lo que sabemos del Avilés es que lo son. No vamos a cambiar algo que camina bien, solo apuntalar las partes que se necesitan. Con el tiempo ya estableceremos un perfil, pero insisto en que lo más importante es que sea un profesional. Necesitamos conocer lo más que podamos en donde nos movemos. Nos consta que los jugadores han hecho un trabajo enorme pese a los problemas extradeportivos y eso dice mucho de ellos.

-Su compañero ya anunció que la cantera no se quedará al margen, ¿tienen algo preparado?

-No solo nos preocupamos del primer equipo, también de la estructura. Tengo entendido que muchos talentos de Avilés se pierden en edades tempranas porque se van a equipos como el Sporting o el Oviedo. Es algo que tenemos que cuidar, hacer una cantera grande, que sea referente, para que no nos ocurra.

-Y, ¿cómo se puede conseguir?

-Tenemos una amplia experiencia, nuestro trabajo se basa mucho en la preparación física, pero, sobre todo en la cantera, también cuidamos mucho la educación, el descanso, la alimentación... Todas esas cosas influyen en el fútbol y es importante no perderlas de vista. No vamos a imponer nada, sino a sumar, a mejorar si hay algo que mejorar.