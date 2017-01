Ausencia de los jugadores del Barça

En la gala de la FIFA se hizo notar la ausencia de los futbolistas del Barcelona que estaban nominados tanto al galardón principal (Messi) como al once idel del año, el argentino más Piqué, Iniesta y Luis Suárez. Sí estuvo Dani Alves, actualmente en la Juventus, que jugó hasta junio en el Barça, así como una representación de la directiva, encabezada por el presidente, Josep Maria Bartomeu.

Según una nota oficial del Barcelona, los jugadores no viajaron "con el objetivo de priorizar la preparación del partido del miércoles con el Athletic Club". En su discurso, tras recoger el premio, Cristiano Ronaldo ironizó sobre lo ocurrido: "Lamento que algunos jugadores del Barça no estén con nosotros. Es comprensible. Entiendo que los jugadores del Barça no estén aquí, tienen un partido muy importante".

Durante la gala se emitió un mensaje grabado en vídeo por Andrés Iniesta: "Como capitán del FC Barcelona queremos agradecer a la FIFA y FIFPro por haber sido galardonados en estos premios, en este once mundial, así como no poder estar en dicha gala ya que tenemos un partido transcendental para nosotros en la temporada".