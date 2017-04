A evitar sobresaltos

El Sporting B tiene en su mano finalizar la Liga como campeón, no en vano, depende de sí mismo para conseguirlo. Al equipo de José Alberto le restan tres encuentros por delante para finalizar el campeonato, pero podría confirmar con antelación su liderato y afrontar el playoff como primer clasificado.



Su renta de cuatro puntos respecto al Avilés le permite no solo depender de sí mismo, sino también contar con margen suficiente para cometer un error en forma de derrota. Una idea que no ronda ni mucho menos por la cabeza del técnico sportinguista que quiere sentenciar cuanto antes el privilegiado lugar que ocupan. Para ello, al filial gijonés le serviría con vencer dos de los tres encuentros, con independencia de lo que hagan sus rivales más inmediatos. El primer paso pretenden darlo con firmeza esta mañana, a las 12 horas, frente al Marino de Luanco, que agota sus opciones de colarse en la fase de ascenso.



El técnico del filial recupera dos piezas claves en su esquema con el regreso del central Juan Rodríguez y del delantero Pablo Fernández, que son serios candidatos a entrar en el equipo titular. La única baja será la de Cayarga por lo que el técnico puede realizar variaciones en su equipo titular, que podría ser el formado por Dani Martín; Cifre, Juan Rodríguez, Víctor Ruiz, Cordero o Ramón; Isma Cerro, Nacho Méndez, Cris Salvador, Jaime Santos; Pablo Fernández y Claudio. El Sporting B tratará de no dar cabida a la remontada de sus perseguidores y encaminarse así hacia el título de Liga que conlleva un jugoso premio.