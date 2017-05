Chuchi Collado: "Competiremos hasta el final"

El Tuilla certificó el pasado domingo con su triunfo por 2-3 ante el Covadonga su billete para la promoción de ascenso. Pero en El Candín quieren más. Los "dinamiteros" luchan por el título y quieren apurar sus opciones. Los de Chuchi Collado tienen una desventaja de cinco puntos respecto al Sporting B, líderes de la categoría, con lo que necesitan que los rojiblancos no ganen el domingo en el Nuevo Nalón a L´Entregu y ellos ganar al Llanes en El Candín, para luego en la última jornada doblegar al filial rojiblanco en Mareo.



"Sabemos que es muy complicado, pero mientras tengamos opciones matemáticas pelearemos por ello. Además, la segunda plaza para nosotros sería importante pues nos clasificaría para jugar la Copa del Rey el próximo curso, algo que es vital para el club", avisa un Chuchi, quien se refiere al hecho que si el Sporting B se proclama campeón el segundo jugaría la próxima edición de la Copa del Rey pues los filiales no disputan el torneo del KO. El técnico mierense confiesa que "ya hemos logrado el billete para la liguilla, lo que es un éxito y confirma el gran trabajo que hace el equipo. Pero no es un premio, es un reto y vamos a afrontarlo con la mentalidad de llegar lo más lejos posible. No iremos como un mero comparsa, sino que competiremos hasta donde podamos sabiendo que serán duelos muy complicados. Pero a ilusión no nos va a ganar nadie".