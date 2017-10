Palacios: "Ahora no estamos para pelear con los mejores"

El Avilés no acaba de arrancar. Los blanquiazules enlazan cuatro derrotas ante el Tuilla (3-1), Marino (1-2), Colunga (3-0) y Lugones (1-0) y las sensaciones son malas dentro y fuera del vestuario. El equipo sumó cinco punto en siete partidos y el técnico, Iván Palacios, no busca excusas a pesar de todas las vicisitudes institucionales que vivió el club durante el verano y que retrasaron la pretemporada hasta mediados de agosto. "Sabemos que el equipo está en construcción y que hay gente que llegó hace dos semanas, pero creo que en Lugones y a pesar de nuestras carencias, presentamos un equipo lo suficientemente bueno para competir y ganar", comentó.

La clave para mejorar las sensaciones es ganar y escalar puestos en la tabla, pero Palacios asume que para conseguirlo, los jugadores tienen que convencerse de que son buenos y "ponernos todos las pilas" porque, recuerda, "todos tenemos unos objetivos individuales que cumplir para cumplir los colectivos". Y añade: "De momento todo es un velatorio, pero el fútbol es competir y ganar cada semana".

El técnico lamenta que la suerte sea esquiva porque "a perro flaco todo son pulgas" y sostiene que en Lugones el partido estaba para un empate sin goles, "incluso para ganar por las sensaciones que se transmitían", pero, añade, "ellos ganaron con un no gol", ya que según los avilesinos el balón no llegó a entrar totalmente, "y nosotros a seguir remando, que es lo que queda".

Palacios clama por incorporar, como mínimo, un medio centro defensivo con experiencia en la categoría, dos jugadores por banda y un delantero para poder pelear con los mejores, pero ya sabe que de momento no habrá fichajes y se resigna. "Habrá que volcarse con los jugadores que hay, que yo creo que son buenos, aunque hay que ser realistas y está claro que ahora mismo no estamos para pelear por los cuatro primeros puestos, pero si para hacerlo bien en esta categoría y con tiempo estar al nivel de los mejores". Y es que el técnico es consciente de que no hay dinero para fichar. "Las circunstancias son los que son y hay que vivir con ellas para hacer la temporada lo más digna posible", precisa.

Lo cierto es que el equipo necesita competencia porque hay puestos en los que sólo hay un jugador y es fácil saber quien va a jugar, por eso Palacios sostiene que con este equipo "tenemos que marcarnos objetivos muy cortos, ni siquiera a medio plazo, y ver donde nos podemos situar".

La plantilla cuenta con jugadores jóvenes de calidad, pero en muchas ocasiones falta de experiencia. "De momento estamos un poco tiernos, sobre todo defensivamente porque los rivales nos hacen daño con muy poco, y ofensivamente somos un poco indolentes. Eso es algo a mejorar con actitud y yo creo que con los que estamos lo podemos sacar adelante", insiste el técnico.

Lo preocupante, además, es que el equipo lleva dos partidos sin marcar, pero también sin crear ocasiones. "Me gusta que mi equipo sea protagonista con el balón y hacer el mayor número de goles posible, pero soy consciente de que ahora no estamos en esa situación y nos atenaza la ansiedad que tenemos en cada minuto y que se nota desde que entramos al vestuario". Y se explica: "Es el miedo a perder que nos tenemos que quitar de encima, y tiene que ser el domingo ante el Industrial (18.00 horas) porque jugamos en casa y tenemos que ganar", explicó.

Otro contratiempo para este partido es la baja de Adama, expulsado en Lugones por doble amarilla. Palacios dice que es una baja sensible "porque es un jugador importante que va a más cada día, pero no nos podemos escudar en las ausencias y tirar con los que están para hacerlo lo mejor posible", concluyó.