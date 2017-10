La vida de Héctor Moro, recogida en el libro "Corriente contra"

"Corriente contra. La vida de Héctor Moro Díez. Seguir es lo único que importa", es un libro que recoge la biografía de este atleta asturiano que corre por dinero pero no para él si no para entregarlo a causas solidarias. Su trayectoria llamó la atención del filólogo y profesor de la UNED, Héctor Gómez Navarro que por encargo de César García, el editor de Bajamar, quiso recoger en un libro. Tras conocerse y hablar Gómez se puso manos a la obra y estructuró el libro como si fuera una carrera, desde el calentamiento hasta los estiramientos finales, pasando por todas las fases de un maratón. Moro lleva años colaborando con distintas entidades, como el Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias, la Asociación Galbán de padres de niños con cáncer o la Asociación de Fibrosis Quística. Para Moro cualquier lugar es bueno para correr una maratón, incluso una sidrería sobre una cinta de gimnasio. El sitio no importa si hay gente dispuesta a ofrecer donativos. Una vida digna de un libro que ya está a la venta en las librerías. J. J.