Condenan a dos años de cárcel a José María Tejero por estafa en la venta de una gasolinera

La Audiencia Provincial ha condenado a José María Tejero, empresario y presidente del Real Avilés, a dos años de cárcel, multa de 10 meses (2.400 euros) y a que indemnice, en concepto de responsabilidad civil, a la empresa que le denunció por estafa en la venta de unos terrenos vinculados a dos gasolineras, por una cantidad que todavía no ha sido señalada. Contra esta sentencia, el acusado tiene posibilidad de recurso en un plazo de cinco días.

Los jueces consideran probados los hechos que constituían la acusación: faltó a la verdad cuando al vender no solo no informó de que la operación de venta no se estaba realizando en las condiciones que constaban en los documentos. Según los jueces el empresario sabía que en el caso de una de las gasolineras se había reducido el canon que percibía el propietario del terreno, es decir, que la empresa denunciante "Canivell y Fernández" recibiría menos dinero del que constaba en los documentos y ocultó la información y afirmó ante notario que ese beneficio se mantenía como antes de la reducción. Además, también ocultó que estos cánones estaban pignorados y cedidos a una entidad bancaria en garantía de un crédito hipotecario.