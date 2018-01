Cárcaba deja el Marino

Jairo Cárcaba (25 años), deja el Marino y viaja esta mañana a Madrid para incorporarse al Rayo Majadahonda (grupo 1 de Segunda B). El conjunto madrileño contactó con el delantero en diciembre y el gijonés no se lo pensó. "Estoy muy bien aquí, pero las condiciones que me ofrecen son muy buenas y considero que es una oportunidad que tengo que aprovechar", explicó.

El jugador pasa a tener un contrato profesional y firma por esta temporada y otras dos más. Unas condiciones imposibles de igualar por parte del Marino.

Cárcaba llegó a Miramar la pasada temporada desde el Condal con Pulgar como técnico y dice que su paso por el club luanquín es clave para que le llegara esta ocasión. "Llevaba unos años de inestabilidad y de poco rendimiento por las lesiones, pero en Luanco encontré el apoyo y la regularidad necesaria. Si tengo esto ahora es gracias al club".

El Rayo Majadahonda es un viejo conocido del gijonés porque le eliminó del play-off de ascenso en la temporada 2014-2015 jugando con el Condal. En la ida el resultado fue de empate a dos en Noreña y Cárcaba marcó el 2-1 de cabeza a centro de Aitor Hervás, un gol que no se olvidó en el club madrileño, que en la vuelta se impuso por un claro 3-0 y logró el ascenso a Segunda B.

El nuevo equipo de Cárcaba está haciendo una gran temporada y ocupa puesto de play-off de ascenso a Segunda como tercero con 37 puntos, a dos del Fabril y a cuatro del líder Fuenlabrada. "Pasar de Tercera a pensar en jugar un play-off a Segunda choca un poco, no lo tengo asimilado y no cuento con ello. De hecho no voy con aspiraciones de ascenso ni de play-off, sólo de mejorar, ver a qué nivel estoy y vivir una experiencia diferente", insiste.

El gijonés ya tuvo este verano contactos con un equipo de Segunda B pero, comenta, "no era una ocasión tan buena y ahora me alegro porque esta oportunidad es bastante mejor. El cambio es fuerte pero a ver si me adapto bien y logro dar un buen rendimiento", añadió.

El delantero afronta el reto con toda la ilusión y un poco de pena, explica, "porque me hubiera gustado irme con el Marino en Segunda B". Es una espina que le queda pero, señala, "quiero vivir esta experiencia para ver lo que puedo hacer en el fútbol". Se va con el buen recuerdo del "inmejorable trato" que recibió en el club porque, "aquí siempre se me dio cariño y se me valoró", y promete regresar. "Será el primer sitio que mire si vuelvo a Asturias y si las circunstancias lo permiten estaré encantado".

Jairo Cárcaba se marcha como máximo goleador del grupo (16 tantos) y el tercero de los 18 grupos de Tercera por detrás de Aday (AD San Fernando) que tiene 19 y de Rodrigo (Calahorra) con 18. Y deja líder al Marino con todas las opciones de lograr el campeonato y afrontar el objetivo del ascenso con más opciones a pesar de su marcha. "Yo creo que se va a conseguir porque hay una plantilla de mucha calidad y no creo que mi marcha sea determinante para que no se logre", concluyó.

Entrenamiento en Candás. El conjunto luanquín entrena esta mañana (10.00 horas) en el sintético de Candás para preparar el choque del domingo (12.15 horas) en el Nuevo Nalón contra L'Entregu en el primer compromiso de la segunda vuelta.