A asaltar La Cruz

Un Langreo ansioso por presentar su candidatura al título de Liga visita esta tarde uno de los campos más complicados del grupo ante un Ceares que en las últimas semanas se ha empeñado en que La Cruz ya no tenga ese apelativo. Los cearistas no ganan en su campo desde hace cinco jornadas en las que ha perdido tres partidos y ha empadado dos.

Los azulgranas saben que en las cuatro primeras jornadas de la primera vuelta dejaron escapar seis puntos que les han lastrado el resto de la competición. Una renta que es, precisamente, con la que les aventaja el Marino que el líder del grupo asturiano de Tercera. Conscientes de que este primer tramo de competición no adquirieron regularidad afrontan el duelo de La Cruz mentalizados de no fallar más, sobre todo, tras el empate de la pasada jornada en el Nuevo Ganzábal contra el Oviedo B. Esta tarde visitarán a un Ceares que ya arrancó un punto del coliseo langreano en la primera vuelta en lo que fue un error para un Langreo que quiere aspirar al título.

El Ceares es un rival peligroso aunque no atraviesa por su mejor momento del curso. A los cinco encuentros seguidos sin ganar en La Cruz se une que acumula tres jornadas consecutivas sin vencer. Empataron en casa a un tanto con el San Martín y el pasado fin de semana en Valdesoto además de perder en La Cruz ante el Llanes. Los cearistas no podrán contar para este duelo contra los de Hernán Pérez con los sancionados Josín Remuñán y Cris García. La gran novedad es la de un ex azulgrana como Juan Steven quien esta misma semana fichó por los gijoneses procedente del Tuilla y quien se podría estrenar esta tarde.

Hernán Pérez volverá a contar con varios lesiones en algo habitual este curso. El técnico langreano tiene las bajas por lesión de Álvaro García, Riki, Omar Sampedro, Héctor Nespral y Álvaro Cuello. Estas ausencias hacen que el ovetense pueda apostar por este once para ganar en Ceares: Adrián Torre; Pablo Acebal, Castiello, Pelayo Pedrayes, Andrés Cabranes: César, Nacho Calvillo; Cris Montes, Ortzi, Damián; y Javi Sánchez.