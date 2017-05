Zapico será el líder de CC OO si se cierra la lista única que aún se negocia

El langreano José Manuel Zapico será el secretario general de CC OO de Asturias si hay una lista única. El otro aspirante, José María Guzmán Pacios, está dispuesto a renunciar al cargo, pero quiere que su equipo tenga peso en la ejecutiva. La discusión está en los nombres y en las responsabilidades y debe cerrarse hoy.



"El tiempo del debate termina y CC OO tiene a gala discutir hasta la saciedad su política y equipos, pero una vez que esto pasa es el momento de que las dos candidaturas lleguen a un acuerdo", pidió Ignacio Fernández-Toxo, secretario general de CC OO.



Zapico y Pacios señalaron que sólo quedan "flecos" para el pacto. "Las diferencias son sobre la organización interna", señaló Pacios, que destacó que de ir a una votación con dos candidaturas "la diferencia sería de cinco o diez delegados y trabajamos para no salir divididos". Pacios está dispuesto a no ser el líder, pero quiere que gente de su equipo "con mucha experiencia" tenga responsabilidades. Algunos no gustan en el otro sector. Zapico, más joven, defiende "una adaptación del sindicato al nuevo tiempo" y considera que su propuesta de ejecutiva unitaria, encabezada por él, "es generosa y equilibrada".