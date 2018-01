El grupo se revaloriza el 39,4% en una jornada de intensa especulación al alza

La eventualidad de una activación de avales por la banca a Duro Felguera y sobre todo una fuerte especulación en torno a supuestas operaciones corporativas sobre la compañía asturiana -no confirmadas por ninguno de los agentes hipotéticamente implicados- desencadenó ayer en Bolsa una eclosión de órdenes de compra sobre la ingeniería, que -tras dos días al alza- cerró con una revalorización del 39,27%, hasta los 0,531 euros.

El valor llegó a apreciarse durante la mañana el 52%, hasta los 0,58 euros por acción frente a los 0,381 euros en que había cerrado la víspera. A partir del mediodía cedió posiciones y estabilizó su remontada con una avance del 36,75%, que situó el precio en los 0,521 euros.

Duro emitió un comunicado al mercado a las 13,43 horas alertando que no hay acontecimientos corporativos que puedan explicar el "importante volumen de contratación". "No se han producido variaciones de los hechos comunicados el pasado 29 de diciembre de 2017 referidos a los procesos de desinversión en negocios y activos no estratégicos, conversión de deuda financiera y ampliación de capital con incorporación de nuevos socios", afirmó el grupo.

Pese a ello, la acción repuntó de nuevo con fuerza en el tramo final de la sesión y alcanzó los 0,539 euros, con una mejora sobre la víspera del 41,47%. Al cierre cedió ligeramente y consolidó los 0,531 euros, apuntándose una subida en el día del 39,37%. Con ello, la sociedad acumula un aumento de su valor bursátil del 60,9% respecto al cierre de 2017 y tras protagonizar un fuerte "rally" alcista en las tres primeras sesiones de 2018: el día 2 subió el 6,6%; el día 3, el 8,86% y ayer, casi el 40%. El volumen también fue creciente: el martes se movieron 193.440 acciones; el miércoles, 910.560, y ayer, 9.029.943. En tres días cambió de manos más del 6.33% del capital social.