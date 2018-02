Belarmino Feito da más peso a las patronales sectoriales en el nuevo consejo de la FADE

El nuevo presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Belarmino Feito, ultima una renovación profunda del consejo ejecutivo en el que ganarán peso las asociaciones sectoriales y lo perderán las empresas singulares. Así, patronales claves para la economía asturiana como la hostelera, la del metal, la de la construcción o la del transporte tendrán mayor presencia en el principal órgano de Gobierno de esta asociación. La lista definitiva deberá presentarse antes de mañana, dos semanas después del nombramiento de Feito.

En la lista ocuparán un lugar destacado el actual presidente de la patronal del turismo y la hostelería de Asturias, Otea, José Luis Álvarez Almeida, y el líder de la Asociación de Empresarios del Transporte y Aparcamiento de Asturias (Asetra), Ovidio de la Roza. Además les podría acompañar la presidenta del grupo de promotores de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocom), María Calvo. Todos son nombres inéditos en el consejo, que se encarga del gobierno de la asociación y que tiene, entre otras funciones, aprobar los presupuestos o dar luz verde a los estudios económicos que realiza el equipo de economistas de la FADE. Tanto Álvarez Almeida como De la Roza fueron apoyos importantes para Belarmino Feito durante su campaña electoral.

Esta remodelación en el consejo ejecutivo supone un giro con respecto a la de Pedro Luis Fernández. El presidente de GAM había preferido que en este órgano de gobierno tuvieran más influencia las empresas singulares que las asociaciones. De hecho, de sus cuatro vicepresidentes solo había uno, Guillermo Ulacia, presidente de Femetal, que perteneciera a una patronal sectorial. El resto, que siguen en funciones hasta que Feito anuncie los nuevos cambios en la organización, son Jacobo Cosmen de Alsa, Constantino Martínez por Proasur y Álvaro Platero por Astilleros Gondán.

Dos sillas para el ladrillo

Feito ya destacó durante su discurso tras la toma de posesión de su cargo la importancia de fomentar el asociacionismo aguas abajo para que "las asociaciones sean representativas de su sector y hacer así una FADE fuerte". Prueba de este viraje es que, por ejemplo, la patronal de la construcción tendrá dos sillones en el nuevo consejo, uno más que hasta ahora.

También está previsto que las empresarias ganen en presencia en este nuevo consejo. Eso sí, la única que hasta ahora formaba parte, Carmen Moreno, en representación de la Unión de Comerciantes del Principado y defensora de la candidatura de Alejandro Díaz, no continuará como vocal. Una de las mejor colocadas para entrar en un puesto destacado del consejo es María Calvo, de los constructores. Aunque podría no ser la única, según señalaron diversas fuentes. Lo que se da por seguro es que Feito no tocará el equipo profesional de la FADE que encabeza el director general, Alberto González.