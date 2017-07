Con Caja Rural sacar dinero del cajero no tiene comisión

La cuenta Joven In de Caja Rural de Asturias siempre se lo pone fácil a sus numerosos clientes. Por ello, durante este verano, vayan donde vayan, ya sea de vacaciones a la playa, a la montaña o de visita familiar al pueblo, no deben dejar de llevar encima su tarjeta Joven In, ya que les permitirá disponer de su dinero en los más de 8.300 cajeros asociados de toda España de forma gratuita. Y sin comisiones.

El Grupo Caja Rural tiene 2.700 cajeros repartidos por toda España y otros 5.600 de otras entidades bancarias con las que tienen acuerdo de colaboración, caso del Grupo Banco Popular, Laboral Kutxa, Grupo Cajamar, Bankinter, Deutsche Bank, Novo Banco, Evo Bank, Caja de Ingenieros, Caja de Arquitectos, Caixa Guissona, Caja Rural de Almendralejo y Banco Pichincha. Ya no hay ninguna excusa para usar la tarjeta Joven In cuando y donde se quiera

Aquellos que se vayan de Erasmus o de viaje por Europa también están de enhorabuena, ya que Caja Rural también quiere echarles un cable con eso, y aquellos clientes que lo deseen podrán usar su tarjeta Joven In fuera de España, ya sea pagando con ella o sacando dinero en el cajero para el día a día. Y todo ello con unas condiciones muy ventajosas. Para conocer todas estas facilidades y ampliar información, no deben dejar de pasarse por la oficina más cercana, donde le informarán de todo lo que necesiten saber para sacarle el máximo partido a su tarjeta.

Ya se sabe, se haga lo se que hagas este verano, disfrutar a tope con la cuenta Joven In es más que posible.