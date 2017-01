El PP de Bilbao pide retirar del callejero a Sabino Arana, Pasionaria y Zumalacárregui

El PP ha pedido que Bilbao retire de su callejero los nombres del fundador del PNV, Sabino Arana, de la histórica dirigente comunista Dolores Ibarruri, "La Pasionaria", y del general carlista Tomás de Zumalacárregui. En una moción que debía ser debatida en el pleno municipal del día 26, el PP insta al alcalde, Juan Mari Aburto (PNV), a "eliminar del callejero bilbaíno a cuantos personajes no merezcan un hueco", con una aplicación "amplia y exhaustiva" de la Ley de Memoria Histórica.

El portavoz municipal del PP, Luis Eguiluz, explicó que la intención de su grupo no es que se eliminen del callejero estos nombres sino dar un "toque de atención" sobre la lectura "estricta" que se hace en ocasiones de la citada ley.

Horas después, los populares decidieron retirar la moción, tras lo que calificaron de "desmadre" de reacciones suscitado por la propuesta de su grupo y con la intención de "no dividir a la gente". "Retiramos la moción dado que el efecto conseguido no ha sido el buscado, que era que el gobierno municipal (PNV-PSE) no llevase el tema de la memoria histórica de acá para allá y para evitar que se produjese una utilización sectaria de la memoria histórica", explicó Eguiluz.