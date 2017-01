¿Cuáles son las diferencias entre las propuestas de Iglesias y Errejón?

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el secretario político y portavoz parlamentario, Íñigo Errejón, han lanzado este viernes sus respectivas propuestas políticas para marcar la estrategia que deberá seguir el partido morado tras la II Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre y, aunque ambos se marcan el mismo objetivo de ser fuerza de Gobierno y "ganar al PP", difieren en el modo de alcanzar esta meta.



Así, los dos principales dirigentes del partido han plasmado en sus borradores de estrategia política las diferencias que desde hace meses ya vienen contraponiendo públicamente sobre el modo de afrontar la nueva etapa que arranca Podemos tras el congreso que celebrará en febrero, y que tienen que ver, principalmente, con el peso que cada uno le da al papel que debe jugar el partido en las instituciones y en la movilización social en las calles.



Mientras que Iglesias establece en su documento 'Plan 2020: ganar al PP y gobernar España' que "la construcción de movimiento popular" e impulsar la movilización social es "la única forma de avanzar" hacia ese objetivo, Errejón destaca que tomar la iniciativa "política e institucional" es la vía para adecuada para "ganar credibilidad" y tener verdaderas opciones de ganar unas elecciones.



"Sólo gobernaremos si antes España nos imagina gobernando", aseguran los 'errejonistas' en su propuesta, en la que señalan que la clave es demostrar la "utilidad" de Podemos a través del "trabajo duro y arduo" en las instituciones. "Si continuamos en la misma senda resistencialista que iniciamos tras el 20D, la restauración estará mucho más cerca", avisan.





Ya he terminado mi documento #ParaGanarAlPP, que recoge las ideas de tod@s. Solo unid@s construiremos un Podemos fuerte para ganar en 2020. pic.twitter.com/M7RdkPi8OR „ Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 13 de enero de 2017

El trabajo parlamentario

Aquí @pbustinduy y yo contando las líneas principales del borrador justo al acabar de escribirlo. Espero que os guste :) #UnPodemosParaGanar pic.twitter.com/0GwgZ1h303 „ Íñigo Errejón (@ierrejon) 13 de enero de 2017



Legislatura larga Vs. Gobierno débil

Negociaciones tras el 20D y resultados del 26J

Iglesias y Garzón celebran su pacto de cara al 26J. EFE

Su relación con IU

Por ello, rechazan quese limite a "cavar trincheras" en la sociedad civil y a marcarse una agenda institucional "que huya de cualquier compromiso o entendimiento". "La victoria del cambio llegará cuando consigamos disolver los miedos en torno a nosotros", apostilla.Así, explican que la construcción dedebe basarse sólo en "acompañar las protestas o las manifestaciones", sino debe ir más allá: "Nos referimos a un trabajo paciente y descentralizado que vaya generando una sociedad dentro de la sociedad".también hace en su documento referencia a la labor institucional que debe tener Podemos , pero en todo momento deja claro que esta debe guiarse por la movilización social que se genera fuera de los Parlamentos.De hecho, asegura que la principal función de los cargos públicos del partido debe ser actuar como "activistas institucionales" y les pide huir del "tacticismo parlamentario" y el "oportunismo partidista", por los riesgos que conlleva."Las élites siempre quieren parlamentarizar los conflictos como una manera de desactivarlos, mientras que si el pueblo está, habla, debate y participa, se consiguen los cambios", asegura, para añadir que, por ello, la tarea de Podemos en las instituciones debe ser la de "".Iglesias y Errejón difieren además en su percepción de la fortaleza del Gobierno de. Así, mientras que el secretario general prevé una legislatura larga del PP "gracias a la entrega del PSOE" a sus necesidades, el portavoz parlamentario asegura sin embargo que el de Rajoy es unal basar su acción legislativa en sus dos "partidos rehenes" --el PSOE y Ciudadanos-- y que por ello Podemos tiene capacidad de recuperar la iniciativa generando mayorías alternativas.También hacen diferentes lecturas de las causas de los malos resultados --en base a sus expectativas-- que obtuvieron en las elecciones del 26 de junio. "La gestión de las negociaciones de gobierno improductivamente y la percepción de inmadurez y soberbia porexplican los resultados del 26J", sentencia Errejón.Sin embargo, Iglesias cree que, aunque él mismo pudo cometer fallos de comunicación, las negociaciones no fueron la causa de la pérdida de votos, sino el desgaste que había sufrió Podemos por parte de las élites y "sus partidos".En este sentido, asegura que el PSOE "jamás" asumió en serio la posibilidad de formar un gobierno con el partido morado, y lamenta que su único objetivo era que Podemos le entregara un cheque en blanco a Pedro Sánchez para gobernar con un programa pactado con Ciudadanos, o bien desgastarles en vistas a una posible repetición electoral.Por ello, defiende la acertada decisión que, a su juicio, tomaron las bases del partido en aquel momento de rechazar una abstención de Podemos en la investidura de Sánchez, que sirvió además para cerrar el debate que se había abierto en el seno de la dirección del partido.Además, Iglesias añade que esospudieron deberse a que "tal vez" cometieron "errores en una campaña en la que", a su juicio, sonaron; campaña que dirigió Errejón.Iglesias también celebra que los inscritos aprobaran la alianza con Izquierda Unida para las elecciones generales de junio ya que el secretario general está seguro de que, sin ella, "los resultados habrían sido peores". No opinan lo mismo losquienes señalan que e sos resultados muestran que "la confluencia con IU no pareció funcionar". De hecho, Errejón y los suyos se muestran muy claros sobre cómo creen que debe ser la relación entre Podemos e IU en el futuro:. "Nuestro objetivo es más ambicioso que la unidad de la izquierda, es la unidad popular y ciudadana en la que cabe la izquierda tradicional, pero va mucho más allá", defienden."Por lo tanto, Podemos tiene que seguir construyéndose política y orgánicamente como un proyecto autónomo capaz de establecer posteriormente alianzas electorales y acuerdos amplios con otras fuerzas hermanas", matizan.Aunque el líder del partido morado no menciona expresamente a IU en su documento, si hace hincapié en la necesidad de explorar la construcción de un ", capaz de anudar a los diferentes sectores sociales que quieren avances y de articular no solo un plan alternativo de gobierno, sino un nuevo proyecto de país"."Podemos, que nace del agotamiento del bipartidismo y de sus apoyos, tiene que seguir construyendo con otros actores el espacio político del cambio en un país, además, especialmente complejo por la construcción histórica de nuestro Estado y nuestro carácter plurinacional", ahonda.