Aguirre defiende para el PP un sistema abierto de elección de candidatos

Unas primarias abiertas a dos vueltas, similar a como lo hacen los republicanos franceses, es la fórmula que La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, defiende como "el mejor sistema para elegir a un candidato".

Aguirre limita el recurso a las primarias a "elegir a los candidatos y no a los líderes del partido", porque en el ámbito interno los resultados no son buenos. Aboga por la fórmula francesa, consistente en que "todo aquel que se siente próximo a las ideas liberales y conservadoras se apunta y paga dos euros" para votar. Por ese procedimiento, los republicanos consiguen "una financiación legal, ordinaria y voluntaria de 16 millones de euros". Además lo "han hecho a dos vueltas, para asegurarse de que son los ciudadanos -cuatro millones y pico de franceses han participado-, y no solamente los militantes y afiliados del partido", señala la portavoz madrileña.