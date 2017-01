Rajoy acepta que las víctimas del "Yak" tengan un desfile de homenaje

Los 62 militares que perecieron en el accidente del "Yak-42" tendrá un desfile cuando el 26 de mayo próximo se cumplan los catorce del año del siniestro. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se mostró ayer dispuesto a satisfacer la exigencia de los familiares de las víctimas. Rajoy suscribe también la petición de perdón hecha por la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, a instancias de la oposición, el lunes pasado en la comisión parlamentaria de su departamento.

Lo que no se verá es al exembajador el Londres Federico Trillo, responsable de Defensa cuando ocurrió el accidente, compareciendo en el Congreso. La Mesa de la Cámara Baja rechazó ayer por mayoría tramitar la petición de Unidos Podemos y ERC de citar a Federico Trillo por el informe del Consejo de Estado que le atribuye responsabilidad en el siniestro. La decisión recibió las críticas del partido morado, que acusa a PP, PSOE y Ciudadanos de unirse "en la vergüenza" para "proteger" al exministro. Los servicios jurídicos de la Cámara cuestionaron la comparecencia porque Trillo, al dejar de ser embajador, ya no forma parte del Gobierno y, por tanto, no está sujeto a control parlamentario.