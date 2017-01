Díaz reclama unidad y proyecto al iniciar el camino hacia el liderazgo socialista

La presidenta andaluza, Susana Díaz, inició ayer su carrera hacia el liderazgo socialista, aunque aún no se haya presentado a las primarias, como ya ha hecho Patxi López y se espera que haga también Pedro Sánchez. En Palencia y luego en Salamanca - y hoy en León-, Díaz transmitió la idea de que el PSOE no volverá a ser una opción de gobierno "reconocible" hasta que "deje de mirarse el ombligo" y reconquiste la unidad.

En otras palabras, el PSOE tiene que decidir primero qué partido quiere ser y, después, elegir líder. "Lo que hace falta es un congreso de unidad", resumió, dando a entender que sólo en torno a ella puede lograrse ese objetivo.

El gran ausente de sus dos encuentros con militantes fue el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, más próximo a las ideas de López y, antes, a las de Sánchez.

De ambos habló ayer la presidenta andaluza. Pero sólo al primero le invitó veladamente a sumar fuerzas. En el partido "no sobre nadie" y la organización "será más útil con todas las capacidades" y si "todo el mundo arrima el hombro".

Díaz eludió confirmar si aspirará al liderazgo al decir que ahora es el momento del "qué" y que ya llegará el del "quién". "Estamos en el proceso de decidir qué partido queremos", aseguró, antes de destacar la "fortaleza, integridad y altura política" de los dos coordinadores que ha nombrado la gestora, Eduardo Madina y José Carlos Díez.

De su mano, agregó, "pondremos sobre la mesa un proyecto para debatir, potente, para España, porque se trata de saber lo que se quiere hacer con España y de cómo hacerlo desde el PSOE, por eso después vendrá el quién, la persona que tiene que tomar las riendas del partido y que elegirán los militantes".

Precisamente Díez, responsable de la ponencia económica del congreso, propuso derogar la reforma laboral aprobada por Rajoy en 2012, pero no para volver al modelo anterior, sino para crear uno nuevo. "No queremos volver al 2007 porque en 2007 montamos una burbuja inmobiliaria. Queremos una nueva regulación que permita flexibilidad para adaptarse a los cambios que se están produciendo en el mundo, pero no flexiprecariedad, que es lo del PP", argumentó.