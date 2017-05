Malestar en la izquierda asturiana mientras Foro y Ciudadanos callan

El acuerdo entre el PP nacional y el PNV para desencallar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado ha generado un gran malestar en la izquierda asturiana mientras que Ciudadanos y Foro, aliados de los populares en el debate de las cuentas, miran para otro lado y guardan un silencio bastante revelador sobre la rebaja del cupo vasco.



El Gobierno asturiano eludió pronunciarse ayer sobre el impacto de la rebaja en la aportación del País Vasco a las cuentas estatales, aunque he venido reclamando repetidamente la necesidad de recalcular el cupo (la expresión económica del concierto, recogido y reconocido en la Constitución) y no precisamente a la baja, una posición mantenida también por otros gobiernos autonómicos. El PSOE asturiano reclama que las instituciones forales realicen aportaciones a la solidaridad a través del Fondo de Compensación Interterritorial.



La formación más contundente y crítica sobre el acuerdo PP-PNV ha sido Podemos. "Rajoy se ha reído primero de Javier Fernández y después de Mercedes Fernández, más preocupados por su cupo de votos que por el bienestar de los asturianos", valoró Emilio León, para quien "el clientelismo oportunista no debe guiar la negociación del modelo autonómico". A juicio del portavoz de la formación morada en el parlamento regional, "fuera de un marco de solidaridad y cooperación, Asturias pierde, como hemos comprobado al ver los Presupuestos del Estado".



El portavoz de IU en la Junta General, Gaspar Llamazares, cargó "contra el mercadeo territorial en el Congreso", una dinámica que calificó de "preocupante" y que, en su opinión, "condiciona negativamente la negociación del sistema de financiación". Para el diputado de la coalición, esta nueva decisión del Gobierno "pone de manifiesto la gravedad de las consecuencias del llamado desbloqueo, que fue un error del PSOE y de Ciudadanos".



El partido de Albert Rivera siempre se ha mostrado partidario de poner coto a los conciertos, que considera "un privilegio" para las comunidades forales, el País Vasco y Navarra. Pero ayer, silencio. Ni la cúpula nacional de la formación naranja, de la que forma parte el asturiano Ignacio Prendes, ni su organización en Asturias se pronunciaron ayer sobre el contenido de un acuerdo que se encuentra en las antípodas de su hoja de ruta política y eso que Ciudadanos es el mayor apoyo del PP para sacar adelante las cuentas. Foro, también aliado del Gobierno popular para que los Presupuestos crucen el particular Rubicón de la enmienda de totalidad, eludió pronunciarse sobre el acuerdo con el cupo, del que dijo "no estamos en contra ni a favor; sólo nos preocupan los presupuestos de Asturias".