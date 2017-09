El PSOE exige al Gobierno que aclare si aplicará el artículo 155 en Cataluña

La portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, ha instado este martes al Gobierno de Mariano Rajoy a que aclare si tiene interés o no en recurrir al artículo 155 de la Constitución para forzar a las instituciones catalanas a cumplir la ley, porque la aplicación de ese precepto de la Carta Magna, ha recordado, es "competencia exclusiva" del Ejecutivo.

En rueda de prensa en el Congreso, Robles ha señalado que ella mantiene lo que dice, tras ser preguntada por la posición que expresó el 6 de julio pasado, tras la reunión entre Rajoy con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, cuando afirmó que los socialistas no apoyarían "nunca" al Gobierno en la aplicación del 155, si bien indicó que tampoco pensaban que el Ejecutivo tuviera en mente recurrir a él.

Este lunes en cambio, el portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Oscar Puente, hizo ver que ya no descartaban la aplicación del 155, que el partido ha dejado de ver como una línea roja, si bien los socialistas no han tomado una decisión sobre si apoyarían o no recurrir a él, porque ese escenario aún no se ha contemplado, por lo que sigue siendo una mera hipótesis.

Robles ha criticado que el Gobierno, que ya se enfrentó a otra consulta de autodeterminación el 9 de noviembre de 2014, no ha hecho otra cosa que "judicializar la vida política y la confrontación en Cataluña", por lo que ha apremiado a Ejecutivo a explicarle a los ciudadanos qué planes tiene con respecto al polémico artículo.

"El Gobierno de la Nación lo que no debería hacer es esconderse por un lado detrás de la toga exclusivamente en Cataluña y tratar de pasarle la patata caliente al PSOE, que defenderá siempre la legalidad, pero la responsabilidad es del Gobierno de la Nación, y yo le pido que les diga a los ciudadanos de este país que les diga qué va a hacer, que ya está bien de no hacer nada durante tres años y de no saber en este momento si va a aplicar o no el artículo 155, si va a acudir a la Ley de Seguridad Nacional o a qué otra vía", ha expresado. Si decidiera recurrir al 155, entonces el PSOE "se pronunciará", ha añadido.

La exmagistrada ha querido recordar que el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, dijo que "no se iba a aplicar", por lo que ha urgido al Gobierno a aclarar "como parece, es el propio Gobierno el que no tiene ningún interés en aplicar el 155, porque nada ha dicho hasta ahora más allá de lo que ha dicho su portavoz parlamentario".

Robles ha reivindicado la posición de Estado del PSOE con respecto a la crisis independentista en Cataluña, estando "del lado de la legalidad" y "apoyando al Gobierno en la medida en que defienda la legalidad", porque no se trata de apoyar o no al Ejecutivo, sino que se trata "apoyar los principios básicos en democracia".

El PSOE, ha añadido, tiene muy clara cuál es su posición como fuerza de oposición, que pasa por conjugar esta defensa de la legalidad con la búsqueda de soluciones a través del diálogo, como han hecho los socialistas con su propuesta de comisión parlamentaria para estudiar la modernización del Estado autonómico, que cuenta ya con el apoyo manifiesto de todos los partidos, salvo ERC y Ciudadanos.



La comparecencia de Rajoy, no antes del 1-O

Robles ha explicado que el Grupo Socialista rechazó la petición de Unidos Podemos para que Rajoy informara a los grupos en el Congreso antes del 1 de octubre de las medidas que pensaba tomar en Cataluña porque en realidad esa iniciativa "no tenía como objeto que se explicara la posición del Gobierno", sino "otro distinto". Desde el primer momento, el PSOE dijo que prefería escuchar al presidente después del referéndum.

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha evitado polemizar subrayando que lo importante es mantener la unidad del conjunto de formaciones que siguen apostando por la España constitucional y el Estado de Derecho.

A su juicio, el Gobierno actúa con responsabilidad y eficacia, y que, sin haber descartado ninguna medida, las que está utilizando son las "adecuadas" y de hecho "están funcionando las cosas". "Del resto de cuestiones, ya hablaremos --ha comentado--. No me gusta pronunciarse sobre hipótesis y lo importante es mantener la unidad sobre el golpe que ha planteado Puigdemont y que en parte apoya Podemos".