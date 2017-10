La política y 'la haka' de los All Black, protagonistas de los Premios Princesa de Asturias

La capital del Principado de Asturias, Oviedo, ha celebrado este viernes la trigésimo séptima ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, la cuarta de Felipe VI como Rey. Una gala con marcado carácter político que contó con la presencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y varias referencias a la legalidad y a la unidad de España.

Esta ha sido la segunda vez en la historia de los Premios que asiste un presidente de España. La ceremonia solo había contado hasta la fecha con la presencia de Leopoldo Calvo Sotelo en 1981, cuando el entonces Príncipe de Asturias pronunció, con 13 años, su primer discurso público.

La excepcionalidad de la situación de Cataluña y el reconocimiento a la Unión Europea con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia podrían estar detrás de la decisión del presidente, que estuvo acompañado por varios ministros de su Ejecutivo. También asistió la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y varios eurodiputados.

Mariano Rajoy ha coincidido en Oviedo con el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani; el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker; y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que recogieron la distinción a la UE.

La edición de este año ha contado, no obstante, con las ya tradicionales manifestaciones en las inmediaciones del Teatro Campoamor de las denominadas 'Marchas de la Dignidad' con criticas a la monarquía y a la gala, mientras a pocos metros se celebraba una concentración 'Por la unidad de España' entre banderas y vítores a los reyes.

Pasadas las 18.00 horas comenzaron a salir del Hotel de la Reconquistas los galardonados para recorrer en coche la escasa distancia con el Teatro Campoamor, donde fueron recibidos con las tradicionales bandas de gaitas.

Dos minutos antes de las 18.30 horas llegaba Rajoy al teatro, donde fue recibido por el presidente del Principado, Javier Fernández; el alcalde de Oviedo, Wenceslao López; y el presidente de la Fundación Princesa de Asturias, Matías Rodríguez Inciarte.

Con un ligero retraso sobre el horario previsto llegaron los reyes. Felipe VI con traje azul marino y corbata verde; Letizia de vestido blanco con bordados en negro, escote de estilo oriental y falda de vuelo en largo midi. La reina Sofía escogió un traje de falda y chaqueta en tono bronce.

Las gaitas entonando el himno de España y un sonoro aplauso sirvieron de arranque a la gala. A continuación se dio la bienvenida al escenario de los galardonados de este año: Les Luthiers en la categoría de Comunicación y Humanidades; William Kentridge (Artes); Hispanic Society of America (Cooperación Internacional); All Blacks (Deportes); Karem Armstrong (Ciencias Sociales); Adam Zagajewski (Letras); Rainer Weiss, Kip S. Thorne y Barry C. Barish y Laura candonati, en representación de la Colaboración Científica LIGO (Investigación Científica y Técnica); y el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en representación de la Unión Europea (Concordia).



'Haka' de los All Black



Entre las anécdotas de esta edición se encuentra la 'haka' que interpretaron los 'All Black', la tradicional danza maorí que logró aplausos unánimes de los 1.600 asistentes y sonrisas cómplices.

También llamativa fue la recepción del galardón por parte de los mandatarios europeos que ofrecieron simbólicamente el galardón a los presentes dando a entender que es mérito de "todos". En respuesta a ese gesto, el Campoamor se puso en pie para darles la mayor ovación de la ceremonia hasta ese momento.

Jean Claude Juncker calificó de "visión hermosa" las numerosas banderas de España que observó en edificios y entre la gente durante el recorrido desde el Hotel de la Reconquista al Teatro Campoamor. "La paz es una conquista de todos los días", advirtió, añadiendo que Europa es "la mejor fortificación frente a los dramas del pasado". Rajoy miró a Juncker y elevó los dos pulgares tras su discurso.

En su intervención Donald Tusk incidió en que el sueño de la unión de Europa se cimentaba en la concordia y la verdad. Una idea que redondeó Antonio Tajani al señalar que la UE ha tenido éxito por ser el fruto del respeto a la legalidad y la solidaridad. "Viva España y viva el Rey!, terminó Tajani arrancando un fuerte aplauso del público.



Los incendios y Cataluña



El discurso pronunciado por el Rey de España, Felipe VI, comenzaba con palabras de apoyo para los afectados por los incendios registrados estos últimos días en Galicia, Asturias y Castilla y León.

El Rey, que hizo mención a la Princesa Leonor, elogió los valores que representan estos galardones. Felipe VI, además, destacó la "unión" como referente de la historia de España e incidió en la defensa de los principios democráticos.

"España tiene que hacer frente a un inaceptable intento de secesión en una parte de su territorio nacional", dijo el Rey, añadiendo que "lo resolverá por medio de sus legítimas instituciones democráticas, dentro del respeto a nuestra Constitución y ateniéndose a los valores y principios de la democracia parlamentaria".

El jefe de Estado se refirió así a la situación de Cataluña, la víspera de que el Consejo de Ministros ponga en marcha el artículo 155 de la Constitución para que las instituciones catalanas cumplan con la legalidad. Su intervención recibió el aplauso del público durante un minuto.

Al término de la ceremonia, tras el himno de Asturias y convocar la próxima edición, pasadas las 20.25 horas, los Reyes y los galardonados abandonaron el teatro en comitiva para dirigirse hacia el Hotel de la Reconquista junto a las autoridades y asistentes a la gala, en compañía de los integrantes de bandas de gaitas y grupos folclóricos del Principado.