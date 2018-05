Barbón: "Un ´no´ o una abstención es votar que Rajoy siga en la Moncloa"

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana, Adrián Barbón, apeló a la "responsabilidad" de los diputados ante la moción de censura del PSOE. "Votar 'no' o abstención es votar que Rajoy siga en la Moncloa", afirmó en claro mensaje a Ciudadanos. Si los de Rivera salvan al Gobierno "la imagen de regeneración se les va a caer". Barbón intervino con vehemencia en el Comité Federal del partido para defender el paso adelante de Pedro Sánchez: "No encontré ningún militante en Asturias que no lo creyera necesario".

El objetivo de la moción de censura es, a juicio de Barbón, el de "devolver la dignidad a este país", y resaltó el simbolismo de "la vuelta de Pedro Sánchez" al Congreso para desbancar a Rajoy. Ante las críticas por los necesarios respaldos de formaciones independentistas para que la moción del PSOE prospere, Barbón recalcó que los socialistas "han sido el principal garante" de la aplicación del 155 en Cataluña "si Pedro Sánchez quisera ser Presidente negociando con los independentistas ya lo hubiera sido; pero la credibilidad de las personas uno se lo gana a fuego y Pedro Sánchez se la ha ganado".

Los asturianos presentes en el cónclave destacaron la unidad interna, pese a los recelos que supone dar el paso con el respaldo de los nacionalistas. No acudió el presidente autonómico, Javier Fernández, quien tiene derecho a asistir pero no es miembro; no lo ha hecho desde la reelección de Pedro Sánchez como secretario general.

"Lo que hemos visto es unanimidad y cohesión dentro del partido en este momento de responsabilidad para España y para los españoles", dijo el secretario general del SOMA, José Luis Alperi, para quien "no se ha planteado ninguna duda sobre la estrategia". "La gente tiene tremendamente claro que esto es lo que hay que hacer para recuperar el prestigio de la política y de las instituciones", apuntó.

Iván Fernández, alcalde de Corvera y secretario de Política Municipal resaltó la imagen de "un partido muy unido" que "pasa página de manera definitiva y afronta el futuro con un partido cohesionado al servicio del país". Hubo, dijo, "apoyo total, unánime y sin fisuras a la ejecutiva y a la acción del secretario general". La moción de censura, aseguró, "supone una obligación para devolver la decencia a las instituciones porque la gestión del PP se ha vuelto insoportable". El alcalde de Corvera rechazó que pueda haber un pacto con independentistas. "Se ha ofrecido una moción por vías constitucionales con un candidato alternativo", sostuvo Iván Fernández.

Las tesis del secretario general y la conveniencia de la moción de censura recibieron en el Comité Federal del PSOE un "respaldo unánime" según la conclusión de la senadora María Luisa Carcedo. Y respecto al controvertido asunto de las posibles afecciones de un supuesto apoyo nacionalista "Pedro lo dejó claro desde el principio", remarcó. "La integridad territorial y la defensa de la legalidad y del Estado de Derecho están garantizados, no necesitamos repetirlo tres millones de veces". En el Comité Federal, "cada uno intervino en su estilo, pero no hay de dónde sacar petróleo", remató. "Todo el mundo estuvo de acuerdo en que esto es lo que hay que hacer por decencia, por la defensa democracia y de la responsabilidad. Estamos para eso y donde se nos espera allí estamos".

José María Pérez, portavoz en el ayuntamiento de Gijón y una de las voces de contrapunto en la FSA, es miembro del comité federal pero no acudió ayer por causas personales. "Llegados a este punto eran pocas las alternativas a la presentación de una moción de censura, que es comprensible y razonable". Para el concejal gijonés, "el primer elemento y central en la moción es que este proceso sirva al proceso de regeneración y recuperación de dignidad de las instituciones". Pérez destacó que el texto de la moción de censura se basa exclusivamente en estos objetivos.