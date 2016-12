Árboles reciclados, árboles del futuro

Los escolares de Gijón cada vez están más familiarizados con la sostenibilidad. Por quinto año consecutivo, Emulsa, dentro de su campaña de sensibilización medioambiental ciudadana, que tiene entre sus objetivos promover el espíritu asociativo y de comunidad de los gijoneses a través de una acción que implica creatividad y concienciación medioambiental, puso en marcha su tradicional Concurso de árboles de Navidad. Al mismo se presentaron diecisiete árboles pertenecientes a dieciocho centros educativos de Gijón: E. E. I. Pegoyinos / C. P. La Escuelona, C. P. Evaristo Valle, C. P. Atalía, C. P. Asturias, C. P. Montevil, colegio de las Dominicas, C. P. Melchor Gaspar de Jovellanos, C. P. Príncipe de Asturias, C. P. Nicanor Piñole, C. E. E. I. Castiello de Bernueces, E. E. I. Las Mestas, E. E. I. La Serena, E. E. E. I. Alejandro Casona, I. E. S. Roces, E. E. I. Gloria Fuertes, E. E. I. San Eutiquio y E. E. I. Montevil.

Este concurso anual de Emulsa, abierto a todos los centros educativos de Educación Infantil y Primaria y Secundaria de la ciudad, premia con una pizarra táctil digital completa al centro cuyos alumnos realicen un árbol de Navidad elaborado con materiales procedentes del reciclaje que destaque por su originalidad o estética y recupere el espíritu social y comunitario que tradicionalmente ha tenido la Navidad. Así se promueve la participación de grandes y pequeños en una acción creativa, lúdica y que fomenta actitudes de consumo responsable, reutilización y cuidado del medio ambiente urbano.

Esta semana los árboles fueron trasladados desde los colegios, donde se exhibieron en los últimos días, al pabellón central del recinto ferial Luis Adaro, para integrarse en el estand de Emulsa en la 44ª edición de Mercaplana –Salón de la Infancia y la Juventud que abrirá el lunes 26 sus puertas– y recibir los votos de los visitantes. El fallo se dará a conocer en la segunda quincena de enero. Para elegir al vencedor final se valorará el grado de reutilización de materiales, el compromiso con el medio ambiente y el grado de dificultad en la realización, así como la creatividad, la estética y la originalidad. Los árboles podrán visitarse en Mercaplana, recinto donde también se podrá votar por el mejor.