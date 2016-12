Xixón Sí Puede confirma su abstención y Foro tendrá presupuesto local para 2017

Gijón tendrá presupuestos para 2017. La asamblea de Xixón Sí Puede confirmó ayer que la marca local de Podemos se abstendrá ante el proyecto de cuentas municipales que llevará el gobierno local de Foro a la sesión plenaria del martes. Y lo hizo por amplia mayoría, con 99 votos a favor y sólo diez en contra de la apuesta de sus seis concejales por no oponerse a los presupuestos foristas. A ello hay que sumar que el PP confirmará en su junta local de hoy, salvo sorpresa mayúscula, que tampoco los vetará. Gijón contará así con un proyecto económico tras un año, el 2016, de prórroga presupuestaria.

El desbloqueo al proyecto forista ha sido posible en buena medida merced al incremento de recursos destinados a Servicios Sociales y, sobre todo, para un plan de una renta básica municipal, que intentará servir de complemento a otras ayudas que perciben las familias gijonesas más desfavorecidas. Foro ha aceptado destinar 7,7 millones de euros para el mismo, aunque está por perfilar y todavía está sin esbozar la forma en la que se materializará esa renta básica. De hecho, ayer en la asamblea de XSP muchos asumieron que lo que se pone encima de la mesa en Gijón no es una renta básica, aunque suponga "un avance". "No es una renta básica, es una ayuda, pero va a a tirar de mucha gente en el día a día", expresó un simpatizante. Otro militante, por su parte, hizo hincapié en que "no nos obsesionemos con que es una renta básica, que es algo que está en nuestro objetivo final, pero estamos todavía muy lejos de ello; lo cual no quita virtud a lo logrado".

Aún así, y conscientes de que la ayuda que se pueda articular desde el ayuntamiento distará mucho de ser una renta básica, la mayoría de la asamblea se posicionó a favor de la abstención. Entre los diez votos en contra se encontraban los del sector más próximo a la Corriente Sindical d'Izquierda (CSI), que se mostró muy duro contra la abstención planteada por los concejales. "¿Cómo es posible que en Asturias se diga que no a unos presupuestos que en teoría son más progresistas que éstos y en Gijón, donde somos prácticamente la misma organización, vamos a favorecer unos presupuestos a la derecha?", preguntó en voz alta Cándido González Carnero. Álex Zapico se mostró todavía más intenso en su exposición. "No estamos apoyando la renta básica, estamos dando un balón de oxígeno a la derecha que nos está machacando en Madrid con el apoyo de Foro", recalcó, antes de recordar que "abstención es votar que sí, es votar que salgan los presupuestos; ¿o es que cuando la vota el PSOE la abstención es sí y cuando la votamos nosotros la abstención es abstención?".

Aunque menos vehementes, fueron más numerosas las intervenciones a favor de la abstención. "No somos la primera fuerza y hemos conseguido imponerles a los de arriba modificaciones", reivindicó un militante, mientras que otro destacó que el proyecto de renta básica municipal "es un avance importante". Hubo quien lo elevó a "un hito en esta España llena de pobres". Eso sí, todos ellos matizaron que la abstención debe ser "muy crítica" y tiene que llevar aparejada una "comisión de vigilancia" para que Foro cumpla con su compromiso de la renta municipal social. Incluso se planteó que se debe dejar claro al gobierno de Moriyón que si no cumple con la renta básica "iremos a la lucha y la movilización" y recordarles que "la moción de censura está ahí, y esta vez se ejecutará sin límites si no cumplen".

El propio Mario Suárez del Fueyo garantizó que esa ayuda social "la ejecutará este gobierno o, si no, otro". El líder local de Podemos también destacó que "hemos tomado la iniciativa política de la ciudad y se ha debatido sobre nuestras propuestas y no las del PSOE". Y fue más allá al asegurar que "aquí no se está debatiendo un combate entre la derecha y la izquierda, sino si la hegemonía de esta ciudad va a estar en manos de XSP o del PSOE". Del Fueyo cree que "tenemos contra las cuerdas al PSOE, grogui y con visos de caer a la lona".

Con este panorama, la aprobación presupuestaria está garantizada. La única incógnita que queda por despejar es el resultado concreto de la votación plenaria. Teniendo en cuenta que PSOE y Ciudadanos, que suman ocho ediles, votarán en contra, y los ocho concejales del gobierno local de Foro, lógicamente a favor, a lo que hay que añadir las abstenciones de XSP e IU, pueden darse dos resultados, llevando ambos a la aprobación presupuestaria. Si el PP decide votar a favor, Foro conseguirá sacar adelante las cuentas con once votos a favor y ocho en contra. Si los populares deciden abstenerse, habrá un empate a ocho ediles, provocando que el gobierno local deba recurrir al voto de calidad de Moriyón para dar luz verde a las cuentas.