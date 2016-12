"Se han rendido ante un partido que hace travestismo político", afea Pérez a XSP e IU

División total. La relación entre las tres fuerzas de izquierda representadas en el Ayuntamiento -Xixón Sí Puede, IU y PSOE- está rota, a juzgar por el debate en el Pleno extraordinario de presupuestos de ayer en el que si bien no llegó la sangre al río los tres portavoces se enzarzaron en reproches y cuestiones políticas que exceden del ámbito local.

Después de que Aurelio Martín y Mario Suárez del Fueyo se acogieran a la Renta Municipal (impulsada por sus grupos) para justificar su abstención a los presupuestos, el líder socialista, José María Pérez les afeó su rendición ante el gobierno de Foro, un partido "desnortado" que ha vivido instalado en el "travestimo político desde que nació". Además del "oscurantismo" que ha encerrado el supuesto pacto con Foro del que les acusa el PSOE. "Son cómplices de un mal presupuesto", inicidió Pérez.

Un guante, el de los socialistas, que recogió el líder de Izquierda Unida leyendo la intervención del anterior secretario general de la agrupación socialista en Gijón, Santiago Martínez Argüelles, cuando éste instó a su grupo a abstenerse en los presupuestos municipales de 2015, los últimos que se habían aprobado hasta ayer. "Cuando el PSOE se abstiene es por sacar rentabilidad, pero si lo hacen otros es rendición", señaló Aurelio Martín, que sostuvo que "los gijoneses no se merecen otra prórroga porque abriría la puerta a que en 2018 y 2019 sucediera lo mismo".

"Rendición es dejar el Gobierno de España al Partido Popular como lo han hecho ustedes, a un partido que ha ido contra los trabajadores y los ciudadanos, un partido de recortes y de corrupción", le espetó Aurelio Martín, otrora conciliador de las fuerzas de izquierda en Gijón. Ítem más. El portavoz de IU recordó los infructuosos esfuerzos por haber alcanzado al inicio del mandato un pacto que aupara a la izquierda a la alcaldía pero, por aquel entonces, se prefirió pensar "en el sillón de alcalde que en un proyecto de izquierdas para Gijón".

La sucesión de ataques contra el PSOE en general, y contra José María Pérez en particular, no pasó desapercibida para nadie. Incluso el portavoz popular Pablo González aprovechó su turno para señalar irónicamente que por el salón de plenos "ya corre la sangre después del apuñalamiento" perpetrado por Martín a los socialistas. "Ha sido impresionante y bastante impresentable", valoró el concejal del PP, que también destacó "las risas de Moriyón" a la vista del espectáculo. Una apreciación desmentida y afeada por la Alcaldesa pero que Pablo González no retiró.

Pero al grupo socialista todavía le quedaban más dardos por recibir y reproches por escuchar. José María Pérez también fue el centro de las críticas más directas y provocadoras de Xixón Sí Puede. "Ustedes, la supuesta izquierda, apoyaron a la derecha del PP; eso no hubiera sido necesario si hubiesen pactado con Podemos en Madrid", sugirió Suárez del Fueyo. El murmullo se acrecentó en las filas socialistas como muestra de desacuerdo al que siguió una clara irritación cuando el portavoz de Xixón Sí Puede dijo: "Lo entiendo, el cadáver de su anterior secretario sigue presente", en referencia a Pedro Sánchez.

Lejos de venirse abajo, José María Pérez respondió con un conciso "¿Se creen que somos tontos?". "Ustedes nos dijeron no en Gijón, se lo dijeron a Sánchez en Madrid provocando unas segundas elecciones y casi unas terceras y lo han dicho también en Asturias", recordó el socialista. "¿Acaso los asturianos sí se merecen una prórroga presupuestaria?", reflexionó Pérez para contestar al ataque de Martín y valorar la posición de IU respecto a las cuentas regionales. También defendió la abstención de su grupo en tiempos de Martínez Argüelles porque la ley vigente entonces "hubiera permitido a Foro aprobar los presupuestos que ellos quisieran por junta de gobierno, incluyendo medidas como la privatización del servicio de salvamento en playas", refutó. Por último afeó que "IU ha perdido voz propia para entregar su bagaje en Gijón a Xixón Sí Puede", sentenció Pérez.