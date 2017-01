A pan y vino se hace política

Una vez más, los ediles del Pleno municipal de Gijón extienden su debate al campo de las redes sociales. Y, de nuevo, de la mano de Pablo González, concejal del PP que se está aficionando a azuzar a sus rivales políticos en su cuenta de Facebook provocando la reacción de representantes de otras facciones, especialmente del gobierno local de Foro y de la marca local de Podemos (Xixón Sí Puede). González usa todas las herramientas para denunciar una connivencia entre Foro y los podemistas.

Para ello se hizo valer esta vez de las fiestas navideñas y del controvertido boicot a Israel, aprobado en el pleno gijonés con Podemos a la cabeza y la abstención del gobierno forista de Moriyón. Una polémica reabierta recientemente con el anuncio de que la selección de fútbol de Israel jugará contra España en El Molinón, en una ciudad cuyo ayuntamiento ha aprobado boicotear a empresas vinculadas a Israel. Sólo el PP y Ciudadanos se opusieron a esta medida y Pablo González ha querido recordar el asunto en Facebook para mantener viva su denuncia de una connivencia de Foro con la izquierda podemista local. Y si quería generar reacciones, lo consiguió.

Para ello optó por la modalidad de una felicitación de Año Nuevo con intención, acompañada de una foto de una bandera israelí y otra con un vino proveniente del estado judío y una postal navideña con una imagen religiosa. El texto, pura intención política: "¡Feliz año 2017 a todos! Brindo por vosotros con este vino de una bodega israelí, de los Altos del Golán, reclamados por Siria, con escaso éxito la verdad. Está importado para la UE por una empresa francesa, donde el boicot contra Israel es ilegal y se condena a los promotores del mismo. Hago extensivo el brindis a todos los concejales del Pleno, especialmente al gobierno y a Podemos".

La felicitación no cayó en saco roto. Al contrario, generó multitud de reacciones y, entre ellas, las de concejales. Uno de los que se animó fue Esteban Aparicio, edil forista de Seguridad Ciudadana, quien también se siente a gusto en el cuerpo a cuerpo político. "Y yo brindo a tu salud con vino de un territorio no ocupado y comercializado por una empresa europea, ya sea cava o champagne, con una etiqueta que garantiza su denominación de origen, y no atribuye, falsamente, a Galilea los productos del Golán, regocijándome íntimamente por cómo vota España y el Consejo de Seguridad de la ONU...", replicó Aparicio haciendo mención a la resolución aprobada hace días por Naciones Unidas en contra de asentamientos de Israel.

A partir de ahí se generó un debate entre ambos, salpicado por opiniones publicadas por terceros, en el que llegó a mencionarse incluso a Ceuta y Melilla. En cualquier caso, Aparicio insistió en que el boicot de Gijón a Israel "no existe, tal como recoge la posición oficial del gobierno de Foro, expresada por mí en dos plenos". Pablo González le replicó exhibiendo un informe de ejecución de acuerdos plenarios elaborado por los foristas, que marca como cumplido el boicot a Israel y le señaló la peligrosidad del ambiente creado de cara a la visita de la selección de Israel a El Molinón.

Pero también un concejal de Xixón Sí Puede entró al trapo, aunque en un tono mucho más distendido y entre emoticonos de guiños. Fue Orlando Fernández Casanueva. "Gracias Pablo por brindar con el resto de concejalas y concejales... Por cierto, en 'uvinum.es' puedes comprar este vino por internet. Son de Barcelona... Tampoco tenías que irte tan lejos a comprarlo", le contestó en clave de humor el edil podemista. Pero Pablo González no pierde comba para recordar el buen entendimiento entre Foro y Xixón Sí Puede. "¡Gracias Orlando! ¡Chapeau! Con la cintura que tienes (tenéis) no me extraña que os comáis a nuestros socios de Foro", le replicó el concejal del PP. Tanto González como Fernández marcaron un "me gusta" en sus mensajes intercambiados.

No es la primera vez que Pablo González hace saltar el debate municipal a las redes sociales. Ya lo consiguió en junio de 2016, cuando publicó una imagen suya frente a la sede de Podemos. Entonces escribió: "Pasaba por aquí y se me ocurrió que, de esta manera, quizás sea posible que Moriyón atienda con mimo nuestras propuestas".

Al concejal del PP le gusta irritar virtualmente al gobierno forista de Carmen Moriyón. Y para ello no encuentra nada mejor que recordar su buen entendimiento con Xixón Sí Puede. Sus amigos de Facebook bien lo saben.