La sentencia del Supremo "no contribuye a la anhelada paz social en el Grupo"

Aunque la sentencia se refiere al anterior mandato de Enrique Tamargo y no al suyo, la actual directiva del Grupo Covadonga, presidida por Antonio Corripio, tiene inquietud por los efectos que se puedan derivar de la misma, algo que todavía deben estudiar en profundidad. Y, además, hay inquietud porque la resolución del Tribunal Supremo -que da la razón a exsocios del Centro Asturiano y anula las asambleas y elecciones del anterior mandato porque ellos no participaron en las mismas al rechazar la directiva de Tamargo dar efectividad a la fusión entre Grupo y Centro- pueda dificultar que se cierre el capítulo de la citada fusión.



"La sentencia es mala para el Grupo, a nadie le gusta que anulen todos los acuerdos de un mandato", aseguran desde la actual directiva, donde creen que "no contribuye a la anhelada paz social, no son buenas noticias y ponen al Grupo en el disparadero". A lo que agregan: "Nos preocupa que no pasemos página en relación a la fusión con el Centro Asturiano, que debe formar parte del pasado. Esperemos que con esta última sentencia se finalice el tema judicial. Ojalá no se abra ningún frente más, pero no depende de nosotros las iniciativas que puedan tener determinados socios. Queremos cero conflictos en relación a la fusión".



La directiva de Corripio asegura que "nos opusimos fuertemente" al recurso de la plataforma de exsocios del Centro Asturiano que ha motivado la sentencia. Aseguran que contestaron al citado recurso reclamando que no se anulasen las asambleas del anterior mandato de Tamargo, aunque, por otro lado, retiraron el recurso que en el mismo proceso había interpuesto la anterior directiva para evitar llevar a efecto la fusión. "Nuestro papel en este sentido es haber intentado eliminar la conflictividad respecto a la fusión, y ejecutar y cumplir las decisiones judiciales y asamblearias. No deseamos ningún tipo de demanda y conflicto con nadie y menos en un tema como el de la fusión, sobre el que ya estuvo bien de controversias. Pero no tenemos capacidad y no podemos hacer que retiren sus recursos grupos de socios. He aquí que no somos lo mismo, ni vamos en el mismo barco que esta plataforma del Centro Asturiano. Y claro que nos hubiese gustado que retirasen su recurso", argumentan.



Respecto a si la sentencia puede anular importantes operaciones aprobadas en asamblea durante el anterior mandato, como la compra de la finca "La Torriente", es algo que aún deben estudiar. Sin embargo, fuentes de la directiva recuerdan que el Supremo "hace una salvaguarda" en la sentencia, puntualizando que "no afectará a los derechos adquiridos por terceros de buena fe a consecuencia de acuerdos impugnados o de los negocios jurídicos celebrados con quien aparecía como presidente" (Enrique Tamargo). "Con total prudencia" y a la espera de realizar un análisis jurídico profundo, creen que esta apreciación en la sentencia "mitiga buena parte de los efectos que pudiera tener en la actualidad".



Igualmente, aunque la resolución judicial insta a repetir las elecciones en las que salió reelegido Tamargo con la participación de socios procedentes del Centro Asturiano, la actual junta directiva entiende que ello no implica repetir el proceso electoral en el que salió elegida, el siguiente al anulado por la sentencia. "Lo que proyecta la resolución se constriñe al mandato de Tamargo y, además, en nuestras elecciones participaron todos los socios provenientes de la fusión", argumentan.