La playa de San Lorenzo se llena de ocle

Las grandes marejadas producidas durante el pasado fin de semana en el Mar Cantábrico, han dejado un importante reguero de sedimentos en las playas gijonesas. El más llamativo, por ser el principal arenal gijonés, es el producido en la playa de San Lorenzo donde es habitual en los últimos días ver cómo dos tractores y un camión retiran estos residuos del arenal gijonés, siempre y cuando coincida la bajamar con las primeras horas del día, para que las máquinas puedan actuar sin mayores problemas y, además, no se cause inconveniente alguno a los bañistas.

Los expertos de EMULSA insisten en asegurar que "no es basura", sino que es "algo natural" ya que no dejan de ser organismos marinos, algas, que las fuertes marejadas arrancaron del fondo marino y que terminaron por sedimentar en la orilla. Sí aciertan a coincidir en que "no es habitual que haya tanta cantidad en esta época del año, ya que es un fenómeno más habitual del invierno".