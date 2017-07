Ganax quiere invertir 300.000 euros en la zona ecuestre del Chas y reformar la sede

Los socios del Club Hípico Astur (Chas) ya tienen a su disposición los términos del acuerdo con el Grupo Ganax que su directiva, presidida por Jesús Kocina, plantea como solución de futuro de una entidad ya saneada pero ávida de inversiones que no puede costear de forma autónoma. Deberán emitir su veredicto sobre el mismo el próximo martes en una asamblea clave para el futuro del Chas, que comenzará a las 19.00 horas.

Ante la imposibilidad de alzanzar un acuerdo con el Real Grupo de Cultura Covadonga a corto plazo, la directiva de Kocina -que marcaba esta opción como priopritaria pero se encontró con que la directiva grupista se marcaba tiempos mucho más largos para el acuerdo- ha diseñado un "plan b" que se planteará como única salida de futuro del Chas, y que pasa por un entendimiento con el Grupo Ganax, empresa que ya se hizo con una franja de terreno de 19.000 metros cuadrados del Chas a cambio de asumir toda la deuda que tenía sumida a la entidad hípica en un concurso de acreedores.

El acuerdo consiste en la cesión a Ganax de la explotación de los terrenos ajenos a la hípica y el tiro. Es decir, la sede social, cafetería, piscinas, pistas de tenis y pádel y otras instalaciones recreativas, seguirían en manos del Chas, pero se concedería su explotación a Ganax. Y ahora los socios ya conocen con más detalle lo que pagaría Ganax a cambio de explotar esas instalaciones.

Ganax se compromete a varios puntos. En primer lugar, a asumir todo lo que se pueda derivar del polémico contrato que firmó el expresidente del club hípico Miguel Salvador con una empresa para la mejora y explotación de las pistas de pádel. Esa entidad ha iniciado una reclamación contra el Chas por incumplimiento del contrato, que podría ascender a un millón de euros. El Chas carece de liquidez por sí mismo para asumir esa hipotética cantidad, pero a través de este acuerdo, Ganax se haría cargo de negociar una salida con la concesionaria del pádel y asumir cualquier coste que se derive de la misma.

Pero el acuerdo no se queda ahí. Además, Ganax se compromete a ejecutar la necesaria reforma de la sede social, así como de otras instalaciones no hípicas. Y, del mismo modo, Ganax costeará una inversión de 300.000 euros para que el Chas ejecute obras necesarias para adecentar sus instalaciones hípicas. Unas obras a las que, de nuevo, el Chas no podría hacer frente por sí solo.

A todo ello hay que añadir que Ganax, que asumiría la explotación de las instalaciones no hípicas durante 25 años prorrogables a otros veinte si cumple con su parte, se haría cargo de los gastos de luz y agua de estos equipamientos y permitiría el libre acceso a los mismos a los socios del Chas, teniendo que habilitar un espacio de uso exclusivo para ellos en la sede social y aplicarles descuentos para actividades que desarrolle en esas instalaciones. Ante cualquier incumplimiento, el acuerdo se rompería.

Estos términos del preacuerdo firmado por Kocina y Natalia Houham, representante de Ganax, serán los que se sometan a votación de los socios el próximo martes. Ellos decidirán si aceptan esta vía de solución de futuro para el Chas.