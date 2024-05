Tráfico instalará dos radares más en Asturias, aparte de los tres de tramo ya anunciados, en puntos de gran siniestralidad

La jefa provincial de Tráfico, Raquel Casado, anunció que en Asturias se instalarán dos radares más que los tres de tramo que ya estaban anunciados, uno de ellos en el Corredor del Nalón (AS-17). Serán radares fijos, aunque Casado, indicó que no está decidido en qué carreteras se establecerá, aunque será en aquellas en las que se haya producido un repunte de la accidentalidad. Lo aseguró en el inicio de una campaña de motocicletas, que tuvo como primer jalón un control en la glorieta de Pixarra de la carretera nacional de Galicia por el interior (N-634).

"Un 40 por ciento de los fallecidos el años pasado en la carretera, 17 de 38, fueron motociclistas, lo queda idea del problema. Es verdad que el parque de motos se ha incrementado especialmente en Asturias, pero subida exponencial hace que tengamos que prestar especial atención, no solo esta semana durante la campaña, sino durante todo el año, para recordar a los motoristas el especial cuidado que deben tener". Casado añadió que "la principal causa de los accidentes de motos son los excesos de velocidad y por tanto circulación inadecuada".

Casado recordó que se ha iniciado un plan de choque para bajar los datos de accidentalidad (aunque este año los fallecidos son menos que el año pasado). Se trabajará con Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, ya que "un 30 por ciento de los accidentes de moto fueron en horario laboral, y especialmente los jueves por la tarde, tenemos que reforzar ahí". Y también se reforzarán las campaña de transportes de mercancías.

Raquel Casado y el comandante Gerardo Suárez. / Luis Vega

El comandante Gerardo Suárez, jefe del Sector de Tráfico de Asturias, explicó que pretenden "dar mayor visibilidad a nuestro servicio, estableciendo puntos de verificación, para que estas motocicletas circulen a la velocidad adecuada". También "se mirarán los aspectos técnicos de las motocicletas, recordaremos la necesidad de dejarse ver, porque la visibilidad de los motoristas es esencial, y por supuesto debe evitarse el consumo de alcohol y drogas, y usar unas medidas de protección y vestimenta adecuadas". La Guardia Civil de Tráfico está analizando la siniestralidad del año pasado para establecer los puntos de verificación de velocidad y los controles de alcohol y drogas y condiciones técnicas".

Un motorista en el control. / Luis Vega

Un motorista austríaco, de nombre Paul, uno de los chequeados, no puso pega alguna: "Estos controles son necesarios, no tengo objeciones. Tengo mis papeles en regla, no conduzco rápido y por supuesto no he tomado alcohol". Otro motorista, Javier, de Gijón, se mostró crítico: "Me parece importante que se hagan estas campañas, sirven para sacar de la carretera a los motoristas que van ilegales, pero también habría que hacerlas con los coches. Para ellos, las motos somos invisibles. Ha habido más accidentes, pero es que ha subido muchísimo el parque de motos, tres veces más. Siempre dicen que la velocidad es la causa de los accidentes, pero el estado de las carreteras es una mierda. En esta rotonda misma de La Pixarra, tienes la marca de pasar la máquina asfaltandom, que eso para nosotros es un peligro muy grande, porque metes la rueda y sales dando tumbos, si no caes a la carretera".