Rodrigo Cuevas llena Laboral Centro de Arte para inaugurar su exposición

Pocas veces un refrán popular se equivoca tanto como esta tarde se equivocó en la Laboral Centro de Arte el que certifica que casi nadie es profeta en su tierra. Rodrigo Cuevas, que va sobrado en sus conciertos y los cuenta por éxitos, volvió a vivir una tarde de éxito pero en este caso llevándose la romería al centro cultural gijonés.

La inauguración de su exposición "Rodrigo Cuevas. La gracia de la agitación folclórica", comisariada por Llorián García y Ricardo Villoria y que "aúna el universo creativo audiovisual y neofolclórico" del artista Premio Nacional de las Músicas Actuales 2023, reunió a una riada de interesados que querían participar en la fiesta anunciada por los organizadores. No faltó el presidente regional, Adrián Barbón, que se unió a la romería y proclamó su agradecimiento a Cuevas porque no solo está protagonizando una "revolución cultural" sino ayudando a que Asturias tenga "una revolución de autoestima". Corearon sus "Puxa Rodrigo, puxa la romería y puxa Asturias" los 1.500 visitantes que no se perdieron la inauguración desde el primer momento. "Y esperamos más" decían desde Laboral, un centro que no registraba una entrada semejante en una puesta de largo de una exposición desde hacía mucho tiempo.

A buen seguro hoy, día internacional de los museos, seguirá el trasiego de público. Y puede aprovechar que, precisamente por la jornada especial que se vive, hay programada una visita guiada, a las 12.00 horas, con Llorián García, uno de los comisarios de la misma.

Andrea de la Rubia, en el centro, con el comisario, José Antonio Vertedor-Romero (izquierda), la alcaldesa de El Franco, Cecilia Pérez, Pepe Fernández de Amigos de As Quintas y la concejala de cultura, Victoria Zarcero. | T. C. / Nico Martínez/ A. Rubiera

De la Rubia, en As Quintas

La de la Laboral no fue la única exposición que este viernes levantó el telón en Asturias. En el Complejo Cultural As Quintas, en El Franco, la gijonesa Andrea de la Rubia Gómez-Moran presentaba su exposición "Líneas de fuga", comisariada por Jose Antonio Vertedor-Romero. Con "Líneas de Fuga" de la Rubia ganó el Premio Asturias Joven de Artes Plásticas 2022. Se trata de una exposición que retrata el mundo desde un posicionamiento matriarcal, "como guía en su búsqueda del descanso y del hogar", con lo que supone "una reflexión sobre los deseos de la sociedad capitalista actual, y un retrato de los escenarios utópicos que todo esto genera, desde la visión femenina que caracteriza su mirada hacia el mundo actual", explica el comisario de la muestra.